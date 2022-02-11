Nubia Red Magic 7, 2022'nin En İyi Oyun Telefonu İddiası ile Geliyor!

Nubia Red Magic 7, 2022'nin en iyi oyun telefonu olacağı iddiası ile heyecan yarattı. Peki, Nubia Red Magic 7 ne zaman tanıtılacak ve Türkiye'de satışa çıkacak mı?