Nubia Red Magic 7, 2022'nin En İyi Oyun Telefonu İddiası ile Geliyor!

Her yıl şubat ayı, akıllı telefon lansmanları ile bir hayli yoğun geçiyor. Bir yanda özel tanıtımlar diğer yanda Mobil Dünya Kongresi derken, özellikle şubat sonu ve mart başı çok sayıda yeni akıllı telefonun tanıtıldığına şahit oluyor. Bunlardan biri de bu yıl Nubia'nın yeni modeli Red Magic 7 olacak.
Nubia, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yaptığı bir duyuru ile 17 Şubat tarihinde yeni akıllı telefonu Red Magic 7'yi tanıtacağını açıkladı. Telefonla ilgili en önemli iddia, Red Magic 7'in tam bir oyun telefonu olacağı yönünde. Hatta öyle ki, Nubia Red Magic 7, 2022'nin en iyi oyun telefonu olmaya aday.
Nubia Red Magic 7 hakkında gelen bilgilere görse telefonda en üst seviye işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti yer alacak. Şaşırtıcı derecede hızlı 165W gücüne şarj olacağı da söylenen Nubia Red Magic 7, böylece selef model Red Magic 6'dan sonra şirketin yeni kilometre taşı olacak gibi görünüyor.
Nubia Red Magic 7, ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. Akabinde ise ABD ve İngiltere gibi diğer bölgelerde satışa girmesi bekleniyor. Ancak Türkiye bu takvimde yok. Yine de yurt dışından satın alınabilir elbette. Eğer düşünceniz bu yönde ise, mart ayında Nubia Red Magic 7 online marketlerde satışta bulunulabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın