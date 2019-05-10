Mortal Kombat 11 İnceleme
Daha iyisi yapılana kadar en iyi dövüş oyunu koltuğunun yeni bir sahibi var! A'dan Z'ye dünyanın en vahşi dövüş oyununu sizin inceledik!
- Mahmut Karslıoğlu
İlk oyun piyasaya çıktığı zaman da çok etkilenmiştik. Zamanının çok ötesinde grafiklere ve animasyonlara sahipti. Daha da önemlisi bir oyunda bu kadar yüksek oranda vahşet olabileceğine ilk bu oyunda tanık olmuştuk. Elbette daha sonra zaman içinde oyunlarda yer alan vahşet seviyesi bambaşka bir boyuta ulaştı ama Mortal Kombat her yeni çıkan oyunu ile çıtayı yükselterek yine döneminin en vahşi oyunu olmayı başardı. Mortal Kombat 10'un hikayesini devam ettiren 11 de bizi şaşırtmadı elbette. Başarılı mekanikleri aynen koruyan MK 11, bunun üzerine eklediği yeni modları, hikaye gibi hikayesi ve 60fps akıcı animasyonları ile bizce yine dönemin en iyi dövüş oyunu ünvanını eline geçiriyor.
Konu bir dövüş oyunu olunca elbette oyunun, hareketlerinize ne kadar hızlı ve doğru tepki verdiği en önemli noktaların başında geliyor. Bu konuda Mortal Kombat'ın kendini ispatlamış mükemmel dövüş mekanikleri son oyunda da kendini gösteriyor. Temel dövüş hareketleri için çok gerekli olmasa da eğer başarılı combolar ve bitirici vuruşlar yapmak istiyorsanız arka arkaya basacağınız tuşların sıralaması çok önem arzediyor ve bu noktada hiçbir tuş basışını kaçırmayan oyun size kesintisiz bir eğlence sunmayı başarıyor.
Şimdiye kadar ki en detaylı tutorial bölümüne sahip
Tuş hareketlerinden bahsetmişken; kontrol edebileceğiniz karakterlerin sayısı ve her birinin dövüş hareketleri ve bitirici hamlelerinin farklılığının oluşturduğu kombinasyonları düşününce, tutorial bölümü de diğer bir önemli noktayı oluşturuyor. Şimdiye kadar Mortal Kombat oyunlarındaki tutorial bölümlerinin hakkını yememek gerekiyor ancak MK 11'in şimdiye kadar ki en detaylı tutorial bölümüne sahip olduğunu söylersek herhalde yanlış olmaz. Özellikle bizim gibi biraz ara verince kim nasıl vuruyordu unutanlardansanız yapay zeka kontrolündeki rakiplerin yardımıyla oyuna başlamadan önce karakterleri iyi çalışmanızı tavsiye ederiz. Detaylı tutorial bölümü nedeni ile bu saatler alabiliyor ama bu oyunda bazı dövüşçülere karşı başarının sabır ve sınırsız tekrardan geçtiğini de unutmamak gerekiyor.
Tüm Mortal Kombat hikayesi artık daha fazla anlam kazanıyor
Gelelim hikaye bölümüne. Mortal Kombat 11'de bizien çok şaşırtan detaylardan biri de bu oldu. Şimdiye kadar ki Mortal Kombat'larda yer alan senaryolar konu olarak karakterlerle pek bağ kurmanızı sağlayacak cinsten değildi. Çok yüzeysellerdi ve eminim çoğunuz bizim gibi bitirmekle uğraşmamışsınızdır. MK 11'de bu tamamen değişmiş. İlk oyundan bugüne gerçekleşen her olayı mantıklı bir biçimde birbirine bağlayan hikaye, zamanda yolculuk ile bir noktada karakterleri gençlik halleri ile de buluşturuyor. Kesinlikle şu ana kadar serideki en iyi hikaye! Dövüşler ile hikaye anlatımları arasındaki geçişin kusursuzluğu da oldukça etkileyici. Oynarken çok eğlendik ve sonunun da müthiş olduğunu söyleyebiliriz. Hikaye modunun sonunda her karakteri daha çok önemsemeye başlıyorsunuz.
Bakın burası çok önemli: Krypt Modu!
İncelemenin başında yeni modlardan bahsetmiştik. Başarılı hikayenin yanı sıra ilk oyundan bu yana hiç değişmeden kalan Towers of Time ve Klassic Towers'da her zamanki gibi rakiplerinizi tek tek eleyerek boss'lar ile karşılaşabiliyorsunuz. Bunun sonucunda ödül olarak karakterler için yeni sonlar açılıyor. Mortal Kombat 10'dan farklı olarak oynanış biçimi ile diğer modlardan ayrılan Krypt modu ise yeni oyunda tamamen elden geçirilmiş. Mini bir keşif modu gibi çalışan Krypt modunda TPS açısında hiç bilmediğiniz bir dövüşçüyü kontrol ediyorsunuz. Bir adada çevreye dağıtılmış sandıkları loot ederek, etraftaki diğer yapıları kırarak ilerlerken oyun içinde kullanabileceğiniz hatırı sayılır adette özel nesneye sahip olabiliyorsunuz. Sandıkları açmanın bir bedeli var elbette ama oyun içinde coin kazanmak çok kolay olduğu için ara ara Krypt moduna girip loot yapmaktan kendinizi alamayacağınızı da belirtelim. Bu modu oynadıktan sonra insanın aklına acaba bir gün NetherRealm Studios, Mortal Kombat karakterlerini yönetebileceğiniz açık dünya bir yapar mı diye düşünmeden de edemiyor.
Xbox One X'de en iyi görünen oyunlardan biri olmuş
Dövüştüğünüz ortamlar tek kelime ile mükemmel tasarlanmış. Aynı şeyi karakter modellerindeki detaylar için de söylemek mümkün. Eğer siz de oyunu bizim gibi Xbox One X'de oynayacaksanız 4K bir görsel şölene hazır olun. Daha önce de belirttiğim gibi 60 fps'de en ufak bir kare atlaması yaşamadan kesintisiz bir dövüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu noktada insan keşke ara sahneler de 60 fps olsaymış diye düşünmeden edemiyor. İkisi arasında kesintisiz bir geçiş olduğundan kare sayısındaki değişim hassas gözleri rahatsız edecektir.
Sonuç
Bir gün bir dövüş oyununa 90 vereceğimi söyleseler kendim bile inanmazdım. Ama efsane dövüş oyunlarından Mortal Kombat, son oyunu ile de hayranlarını mest edecek kadar güzel olmuş. Hiç oynamadıysanız bile şans vermenizi tavsiye ederim. Dövüş sırasında rakibinize verdiğiniz hasarın büyüklüğü insana büyük bir haz veriyor. Stres atmak için birebir.
90
Yapım: NetherRealm Studios
Tür: Dövüş oyunu
Platform: XONE, PS4, PC, Switch
Web: www.mortalkombat.com
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