Moto G6 Play Çok Yakında Tanıtılacak

Motorola'nın yeni telefonu için yeni sızıntılar gelmeyi sürdürüyor. Peki, Moto G6 Play'de neler olacak?

  • Ercan Uğurlu
Moto G6 Play çok yakında tanıtılacak

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