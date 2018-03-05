Moto G6 Play Çok Yakında Tanıtılacak
Motorola'nın yeni telefonu için yeni sızıntılar gelmeyi sürdürüyor. Peki, Moto G6 Play'de neler olacak?
- Ercan Uğurlu
Lenovo tarafından satın alınan Motorola'nın yeni akıllı telefonları hakkında Mobil Dünya Kongresi 2018'de pek bir şey duymadık belki ancak yeni telefonlar çok yakın. Yeni tanıtılacak telefonlar arasında geleceği bilinen Moto G6 Play hakkında sızıntılar kendini göstermeyi sürdürüyor.
Trendy Techz tarafından sızdırılan haberlerde, yeni Moto G6 Play fotoğraflarıyla görünüyor. En azından görüntülerdeki bu telefonun Moto G6 Play olduğu iddia ediliyor. Cihazın arka yüzüne baktığımızda, ince çerçevelerin dikkat çektiğini ve parmak izi sensörünün yer aldıını görebiliyoruz. Evet, parmak izi sensörünün ortasında da Motorola logosu yer alıyor.
Moto G6 serisi, bu yıl Moto G5 cep telefonlarının yerini alacak. Ancak "Play" takısı bir sezon sonra geriye dönüyor diyebiliriz. Zira Moto G5 Play isimli bir akıllı telefon yoktu, En son Moto G4'lerde bulunan Play modeli, böylece 2 yıl sonra bir kez daha aileye geri dönecek.
Moto G6 Play nasıl olacak?
Peki, Moto G6 Play nasıl bir akıllı telefon olacak? G6 Play'in de yine ailenin geleneklerine uygun olarak bütçe dostu bir akıllı telefon olması bekleniyor elbette. Telefonla ilgili olarak bugüne kadar gelen bilgilere göre, Moto G6 Play'de 5.7 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alacak. Telefon, özellikle uzun pil ömrüyle dikkat çekecek gibi görünüyor; zira telefonda yer alması beklenen batarya kapasitesi tam 4000 mAh.
Moto G6 Play'in 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Bunlar arasında Koyu Kömür, Altın ve Derin Mavi gibi renkler var. Elbette gelen bu bilgilerin hiçbiri henüz resmiyet kazanmış değil. Tüm bunları telefon tanıtıldığında öğreneceğiz.
Moto G6 Play'in tek başına gelmesi beklenmiyor. Motorola'nın aynı etkinlikte 3 yeni akıllı telefonunu tanıtacağı düşünülüyor. Bunlar arasında da elbette Moto G6 Play'in yanı sıra Moto G6 ve Moto G6 Plus olacak.
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