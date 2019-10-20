Motorola Efsanesinin Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Motorola Razr efsanesi geri dönüyor: Motorola'nın katlanan (veya kapaklı) bir telefon tanıtacağı, basına dağıttığı davetiye ile kesinleşti!

Motorola Razr, 13 Kasım'da Tanıtılacak

Katlanabilen bir Motorola Razr'ın bizlere doğru geldiği iddiaları, 2018'in başlarından beri devam ediyor. Şimdi ise telefonu görme zamanı gelmiş olabilir.

Motorola, ilk katlanabilen telefonunu tanıtabileceği bir etkinliğin davetiyelerini basına dağıttı. ABD'nin New York eyaletinde düzenlenecek olan etkinliğin davetiyesi, Motorola Razr V3'ün menteşesini gösteren bir GIF ve "diğerlerine benzemeyen biçimde bir orijinal" sözcükleriyle ile geliyor.

Davetiyede yer alan "çevireceksiniz" (you're going to flip) sözcüğü ise ilk Razr telefonlarının bizdeki adıyla kapaklı telefon olmasına göndermede bulunuyor. Davetiye, yeni telefonun "Razr" adını taşıyacağına dair yeterince ipucu veriyor.

Etkinlik, 13 Kasım'da Los Angeles'ta yapılacak. Yani telefonu çok geçmeden, direkt olarak Motorola aracılığıyla göreceğiz.

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