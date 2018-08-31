Motorola One ve One Power IFA'da Tanıtıldı!

Motorola'nın Android One'lı yeni telefonları Motorola One ve Motorola One Power tanıtıldı, işte özellikleri!

Motorola One ve One Power IFA'da Tanıtıldı!

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