Motorola One ve One Power IFA'da Tanıtıldı!
Motorola'nın Android One'lı yeni telefonları Motorola One ve Motorola One Power tanıtıldı, işte özellikleri!
Motorola'nın Android One platformunda çalışan telefonlar üretmek için çalıştığını bu senenin ilk aylarında duymuştuk. IFA 2018'de yapılan tanıtımla bu dedikodular doğrulandı ve Motorola One ile Motorola One Power ortaya çıktı.
5,9 inç'lik LCD ekranla gelen Motorola One, 720 x 1520 çözünürlük sunuyor. Snapdragon 625 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olan cihaz, 3.000mAh'lik güçlü diyebileceğimiz bir pille geliyor. Arka yüzünde 13MP ve 2MP kameralara yer veren Motorola One'ın ön yüzünde 8MP'lik bir kamera var. 64GB'lık genişleyebilen depolama alanı, 3,5mm kulaklık girişi ve arka yüzle bütünleşik parmak izi tarayıcısı, Motorola One'ın özellikleri arasında.
Motorola One Power, tasarım olarak Motorola One ile neredeyse aynı, ancak teknik yetenekleri biraz daha iyi. Biraz daha geniş 6,2 inç'lik 1080 x 2246 ekranla gelen cihaz, Snapdragon 636 yonga setiyle satışa sunuluyor. 5.000mAh'lik pil ise telefonla bol miktarda zaman geçirmenize izin verecek gibi görünüyor. 16MP ve 5MP'lik kameralara arka yüzünde yer veren cihaz, ön yüzünde 12MP'lik bir selfie kamerasına sahip. RAM ve depolama miktarı, Motorola One ile aynı ve One Power'ın kulaklık girişi de var.
Android One platformunu kullanan telefonlar Android'in en son sürümü Pie yerine Android 8.1 Oreo ile geliyorlar. Bununla birlikte Motorola, iki büyük güncelleme sözü veriyor, yani Android Q'ya kadar destek beklenebilir. Güvenlik yamaları ise üç sene boyunca garanti ediliyor. Motorola One, Avrupa'daki, Asya Pasifik'teki ve Latin Amerika'daki "çeşitli ülkelerde" 299 euro fiyatla satışa sunulacak. Motorola One Power ise Ekim'de Hindistan'a gelecek, ancak fiyatı henüz bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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