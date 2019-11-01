Motorola Razr'dan Görüntüler Sızdı
Motorola'nın katlanan telefonu, yıllar öncesinin Razr V3'üne benzeyen görüntüsüyle sızdı!
Motorola'nın şimdiye kadar gizli tutmayı az çok başardığı katlanabilen telefonu Razr, sonunda net bir biçimde sızdı.
Ünlü sızıntıcı Evan Blass ve MobielKopen'in paylaştığı görüntülerde yıllar öncesinin Motorola Razr V3'üne çok benzeyen bir telefon görüyoruz. Ancak telefonun alt yarısında düğmeler yerine bir ekran bulunuyor. Ortasından katlanan telefonun ana ekranının 6,2 inç boyutunda olduğu iddia ediliyor. Cihazın dışında da küçük bir ekran var.
Cihazın tek elle rahatça tutulabildiği anlaşılıyor. Ancak 1.500 euro'luk fiyatıyla Motorola Razr'ın ucuz bir seçenek olmayacağı açık.
Sızan görüntüler ikna edici görünse de, bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var. Telefonun resmi tanıtımı, 13 Kasım'da yapılacak.
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