"Motorola Razr'ı Kullanırken Dikkatli Olun"

Motorola'nın yıllar sonra yeni bir formla tasarlayarak yeniden piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonu Razr, kısa bir süre önce ön siparişe sunuldu. 1500 Dolar fiyat etiketiyle oldukça pahalı telefonlardan biri olan Motorola Razr, büyük bir sürpriz olmazsa Türkiye'de resmi kanallardan satışa sunulmayacak. Ancak elbette cihazı yurt dışından sipariş edebilirsiniz. Buraya kadar her şey normal. Peki, Razr'ı nasıl kullanacaksınız? Evet, Motorola'ya göre Razr'ı kullanırken birtakım noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.
Yeni telefonu Razr için bir video yayınlayan Motorola, katlanabilir akıllı telefonu için önemli bazı noktalara dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Motorola Razr, katlanabilir, esnek bir ekrana sahip. Dolayısı ile adının, Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X modelleri gibi birtakım arıza problemleriyle karışmasını istemiyor.
Motorola'nın yayınladığı videoda, Razr'ı kullanırken kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı ipuçları var. Mesela telefonu kullanırken ekranın ıslak olmaması, ceketinizin cebine koymadan önce katlamanızın gerektiği, ekranda film bandı kullanmamanız ve öte yandan ekranı keskin objelerden de uzat tutmanız telefonun uzun ömürlü olması açısından oldukça önemli. Motorola'nın hazırladığı bu videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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