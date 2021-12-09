Motorola, Şimdiye Kadarki En Gelişmiş Selfie Kamerası İçin Hazırlanıyor

Motorola, her ne kadar artık eski günlerindeki gibi ülkemizde popüler olmasa da, hala dünyada akıllı telefon piyasası için önemli oyunculardan biri. Ancak şirketin eskisi kadar bu alanda faal olmadığı da aşikar. Son yıllarda daha çok bütçe sınıfı akıllı telefonlara imza atan şirket, gelecek telefonu ile ise iddialı.
Sızıntılara göre Motorola'ın gelecek akıllı telefonu, şimdiye kadar üretilmiş en yüksek çözünürlükte görüntü kaydedebilen bir selfie kamerasına sahip olacak. Moto Edge X30 adıyla anılan telefonun 9 Aralık'ta Çin'de tanıtılması bekleniyor.
Weibo'da canlı görüntüleri de paylaşılan Moto Edge X30'un tam 60MP boyutunda bir ön kamera lensine sahip olması beklenirken, bu şu an için sektörde bir ilk olacak. Öte yandan daha da iyisi, bu ön kameranın ekrana tamamen entegre olacak olması. Böylece daha önce de Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Axon 20 gibi akıllı telefonlarda gördüğümüz ekran altı kamera sensörü, gelecek telefonlarda da çokça karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Moto Edge X30, ayrıca Snapdragon 8 Gen 1 platformuna sahip olacağı da bilinenler arasında.
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