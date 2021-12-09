Motorola, Şimdiye Kadarki En Gelişmiş Selfie Kamerası İçin Hazırlanıyor

Motorola'nın gelecek telefonunun şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olması bekleniyor!

  • Ercan Uğurlu
Motorola, Üst Düzey Selfie Kamerasına Hazırlanıyor

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