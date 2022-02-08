Motorola'dan Sıra Dışı Bir Patent: Tersten Katlanan Telefon!

Motorola'yı bilenler bilir, yaşı yetenler ise biraz daha iyi bilir... Zira Motorola özellikle ülkemizde tuşlu telefon döneminde sevilerek tercih edilen markalar arasında başı çekiyordu. Akıllı telefonlar çağında ise, Samsung, Apple ve Huawei gibi rakipleri kadar güçlü değil, fakat çok da başarısız sayılmaz.
Motorola, 2020 yılında biraz nostalji biraz yenilik diyerek katlanabilir ekranlı kapaklı telefonu Motorola Razr'ı tanıtmıştı. Bu telefon tek model olarak mı kalacak, yenisi gelecek mi diye sorulurken, cevap sızan patentlerde ortaya çıktı.
MySmartPrice isimli bir web sitesinde sızdırılan patentlere göre Motorola, yeni katlanabilir akıllı telefonlar peşinde. Tasarımlara baktığımızda, Motorola Razr'ın devamı olacak bir modelin karşımıza çıkacağını söyleyebiliyoruz. Ama tersten...
Telefon açıldığında, katlanan ekran iç kısımda değil, dış kısımda açılıyor. Yani bildiğiniz katlanabilir telefonların tam tersini düşünebilirsiniz.
Elbette bunlar şimdilik patent ve gerçeğe dönüşebilir ya da sadece çizim olarak kalabilir. Yakında destekleyici haberler de çıkarsa, doğru yolda olduğumuzu anlayabiliriz.
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