Dünya'nın En Büyük LED Ekranı ile Tanışın: Tam 10.552 Metrekare!

Olimpiyatlar, dünyadaki en büyük spor etkinliklerinden biri. Bu nedenle Olimpiyatların itibarına uygun bir ekranla karşılaşmak pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde, Global Times'ın söylediğine göre 10.552 metrekare büyüklüğünde ve 40.000 LED modülü kullanan dünyanın en büyük LED ekranı kullanıldı.
Söz konusu ekran, açılış töreninin ana sahnesi olarak kullanıldı ve Çin'in en büyük taşıyıcı roket geliştiricisi ve üreticisi olan China Academy of Launch Vehicle (CALT) tarafından üretildi. Firmanın söylediğine göre ekran "8K çözünürlükten bile daha iyi bir görsel şölen" sunuyor ve türünün şimdiye kadar yapılmış en büyük örneği.
Ancak dünyanın en büyük LED ekranı yanında ufak bir notla beraber geliyor çünkü aslında bu ekran aslında tek bir LED ekran değil; birbirine bağlı pek çok ekrandan oluşuyor.
OLED yerine LED ekranların seçilmesinin nedeni ise güvenilir ve düşük maliyetli olması. OLED'in büyük ölçekte üretilmesi daha pahalı ve bu tür devasa düzenlerde o kadar güvenilir değil. Ayrıca LED ekranların OLED'den daha parlak olmaları da alanın muazzam aydınlatması düşünüldüğünde bir başka avantaj oluyor.
Olimpiyat Açılış Töreninde kullanılanlar gibi ticari LED ekranlar 4.000 ila 10.000 nit arasında bir parlaklığa sahip oluyor. En parlak tüketici QLED TV'lerinin bile yalnızca 2.000 ila 3.000 nite ulaştığı düşünüldüğünde, bu ticari ekranların evlerdeki televizyonlarda görülenden önemli ölçüde daha parlak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ancak bu ekranda yer alan her bir 'parça' yaklaşık olarak yalnızca 30-60cm aralığında bir boya sahip ve bu da on binlerce ekranın bir arada kullanılmasının gerektiği anlamına gelerek bir başka mühendislik başarısının imzasını atıyor.
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