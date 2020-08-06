Katlanabilir Telefon Motorola Razr 2020'nın Görüntüleri Sızdı

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu olması beklenen Razr 2020'nin yeni sızan görüntüleri, tasarımda bazı değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Tabi bu görüntüler, bir prototipe ait de olabilir...