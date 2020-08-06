Katlanabilir Telefon Motorola Razr 2020'nın Görüntüleri Sızdı

Motorola'nın katlanan telefonu Razr 2019'un bu sene gelmesi beklenen yeni modeli, ilk kez kendini gösterdi.
Motorola Razr 2020'nin sızan resimlerinde telefonu katlanmış ve açık halde görebiliyoruz. Resimdeki cihazın, artık üzerinde çalışılmayan bir prototip olma ihtimali de var. Eğer gerçek ise, Motorola Razr 2020'nin çerçevesinin alt kısmındaki "çene" bölümü, çok daha küçük olacak demektir. Üst ve alt kenarların daha kavisli bir yapıya büründüğü de fark ediliyor.
Menteşe mekanizması ve hatta içerisindeki vida rahatça göründüğünden, resimlerin bir prototipe ait olma ihtimali güçleniyor. Telefonun, bir başka yenilik olarak gri ve siyah renklere yer verdiğini de görüyoruz.
Motorola Razr 2020'nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Beklentiler, tanıtımın yılın sonuna doğru yapılabileceği yönünde.
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