Motorola'nın Beklenen "Amiral Gemisi" Geliyor. İşte Yeni Telefonun Tarihi

Uzun zaman aldı, ancak Motorola, sonunda ileri teknolojilerin kullanıldığı akıllı telefon segmentine dönmeye tam olarak hazır. Amiral Gemisi Lansman duyurusu yapan Motorola, 22 Nisan'da üst segment bir akıllı telefon tanıtımı yapacak.
İnternet üzerinde yapılacak olan tanıtımda, karşımıza çıkacak olan telefonun adı şimdilik belli değil. Ancak özellikleriyle oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.
It's arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg— Motorola (@Moto) April 13, 2020
Motorola, tanıtacağı yeni telefonu için kısa bir reklam filmini de resmi twitter hesabından paylaştı. Hemen yukarıda izleyebileceğiniz bu videoda ekran kenarlarına dikkat çekilirken, telefonun özellikleri de hemen hemen belli olmuş durumda.
Gelen bilgilere göre Motorola'nın yeni amirali 6.7 inç büyüklüğünde çerçevesiz ve kavisli ekran tasarımına sahip olacakken, işlemci hanesinde Qualcomm Snapdragon 865 yer alacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulması beklenen telefonun, 5000 mAh kapasitesinde dev bir batarya içermesi ve 108 MP ana kamera bulundurması da beklenenler arasında.
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