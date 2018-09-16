MotoZ'nin Kızaklı Klavyesi İptal Edildi
Moto Z için heyecanla beklenen bir mod, ilginç bir şekilde iptal edildi!
Klasik Droid hayranları için üzücü bir haberimiz var: Motorola'nın Moto Z telefonuna sahipseniz, telefonunuza kızaklı bir QWERTY klavye ekleyemeyeceksiniz. Lenovo'nun telefonlarına Moto Mod üretmek için anlaştığı ortaklardan biri olan Livermorium, kötü haberi Indiegogo üzerinden duyurdu. Duyuru, ilk olarak XDA-developers tarafından gündeme taşındı.
Livermorium, Indiegogo üzerinden bu projesi için 160,000 Dolar toplamayı başarmıştı. Bu ani gelişmenin sebeplerinin arasında ise satıcılar tarafından ürüne ilgi duyulmaması, Moto Z telefonlarının oldukça düşük olan popülaritesi, ürünün ağırlığı ve boyutu konusunda karşılaşılan sıkıntılar ve "startup" aşamasında bulunan firmanın ürünü üretmek için parçalara ödediği paranın karşılığını alamayacağı endişesi yatıyor.
Bu noktada akla Motorola ve Motorola markasının sahibi olan Lenovo gibi dev bir şirketin ortaklarına bu konuda yardım etmesi gerektiği düşüncesi geliyor. CES 2018'de bu projelerin resmi olarak desteklendiği dahi düşünülüyordu.
Bunun yanında, Lenovo'nun kayıplarını kesmek için bu kararı Livermorium ile anlaşmalı olarak almış olabileceği ihtimali de akla geliyor. Lenovo ise bu konuda sorulan sorulara yanıt vermemeyi tercih ediyor.
Livermorium, Indiegogo üzerinden projeye destek veren kullanıcılara geri istemeleri halinde paralarını geri ödeyeceklerini açıkladı. Ancak startup şirketi bu gelişme ile kapanmayacak. Livermorium'un kurucusu Liangchen Chen, Livermorium'un bizzat kızaklı klavyeye sahip bir telefon üretmek için harekete geçeceğini söylüyor. Bununla birlikte Chen, Livermorium'dan ücret iadesi almayan kullanıcılar, Livermorium'un üretmesi muhtemel telefona özel bir indirimle sahip olacağını da belirtti.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın