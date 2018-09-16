MotoZ'nin Kızaklı Klavyesi İptal Edildi

Moto Z için heyecanla beklenen bir mod, ilginç bir şekilde iptal edildi!

MotoZ'nin Kızaklı Klavyesi İptal Edildi

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