Mozilla, Firefox'a "Farklı Arama Motoru" Özelliği Ekliyor!
Mozilla, Firefox'a farklı modlarda farklı arama motorları ile çalışma imkanı getiriyor!
- Levent Öztürk
Mozilla, son güncellemesi ile Firefox'un about:config menülerine iki yeni ayar ekliyor. Bu seçenekler varsayılan olarak kapalı durumda ve bu seçenekleri aktif etmek gizli tarayıcı seansları için ayrı arama motoru kullanmanıza izin veriyor. Özellik, ilk olarak iki yıl önce Mozilla'ın Bugzilla'sında önerilmişti.
Son Firefox Nightly yüklemeleri kurulduklarında yine Google'ı kullanıyorlar ancak bu arama motorunun gizlilik ile pek ilgili olduğunu söylemek mümkün değil. Geliştirilmekte olan değişimlerle beraber kullanıcılar, normal gezintilerinde Google'ı ana arama motorları olarak kullanırken, gizli modda DuckDuckGo gibi daha mahremiyet merkezli bir arama motoru kullanabilecekler.
Ayrıca Techdows tarafından dikkat çekilen bir başka durum da var. Google yıllardır Firefox'ta varsayılan arama motoru olmak için Mozilla'ya milyonlarca dolar ödüyor. Yeni özellikle beraber Mozilla, bir başka arama sağlayıcısı ile daha da fazla gelir sağlama fırsatına sahip.
Yeni özelliği aktif etmek oldukça kolay. Öncelikle en son Nightly sürümünü yükledikten sonra URL çubuğuna "about:config" yazarak çıkan uyarıyı kabul etmeniz gerekiyor. Daha sonra arama kısmına "browser.search.separatePrivateDefault" yazarak "browser.search.separatePrivateDefault"u ve "browser.search.separatePrivateDefault.ui.enabled"ı doğru (true) seçeneğine çevirmeniz gerekiyor. Daha sonra Arama ayarlarında gizli gezinti arama motorunuzu seçebiliyorsunuz.
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