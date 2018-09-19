Mozilla, Firefox Reality'yi Duyurdu!

Mozilla, sanal gerçekliğe özel geliştirdiği web tarayıcısının final sürümünü yayınladı.

Mozilla, Firefox Reality'yi Duyurdu!

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