Mozilla, Firefox Reality'yi Duyurdu!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler