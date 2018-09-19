Mozilla, Firefox Reality'yi Duyurdu!
Mozilla, sanal gerçekliğe özel geliştirdiği web tarayıcısının final sürümünü yayınladı.
Mozilla, VR (sanal gerçeklik) odaklı ilk bilgisayarı Firefox Reality'yi yayınladı. Oculus ve Google Daydream sahipleri, programın 1.0 sürümünü indirebiliyorlar.
Mozilla, karma gerçeklik (sanal ve artırılmış gerçeklik bir arada) odaklı bir web tarayıcısı geliştirdiğini ilk olarak nisanda açıklamıştı. Bu web tarayıcısının web sayfalarında dolaşmaya ve çeşitli sanal gerçeklik deneyimlerine katılmaya olanak tanıyacağını biliyorduk. Firefox gibi Firefox Reality de üçüncü parti deneyimlerle genişletilebiliyor. Üstelik bunlara web tarayıcısının giriş ekranından ulaşılabiliyor.
Mozilla'dan Andre Vrignaud, tarayının geliştirme sürecinin kolay olmadığının ipucunu şöyle verdi: "Gezinme, metin girişi, ortamlar, arama ve daha fazlası dahil olmak üzere her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyordu."
"Bu, yıllarca süren araştırmalar ve kullanıcılarla sayısız sohbetle, içerik oluşturucularla ve donanım ortaklarıyla yapılan sayısız görüşmeyi gerektirdi. Sonuç, hizmet verdiği ortam için oluşturulmuş bir tarayıcı oldu. Bu tarayıcı büyük bir fark yaratıyor. Tarayıcının tüm özelliklerini ve özel oluşturduğumuz detaylarını seveceğinizi düşünüyoruz."
Ses tanıma gibi işlevlere sahip olan tarayıcının hala emekleme aşamasında olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Mozilla, yer işaretler, 360 derece video, Firefox hesap desteği ve fazlasını gelecekteki sürümlerde eklemeyi düşünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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