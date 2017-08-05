Mozilla, Firefox Send Dosya Paylaşım Hizmetini Başlattı
Gizli, şifreli ve kendini imha eden yeni bir dosya paylaşım hizmeti olan Firefox Send göreve başladı!
Mozilla yeni hizmeti olan Firefox Send'in açılışını gerçekleştirdi. Bu hizmet sayesinde büyük dosyaları güvenli ve gizli şekilde paylaşabilirsiniz. 1GB'ta kadar tüm dosyalarınızı Firefox Send'e yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra 24 saat sonra imha edilecek olan bir paylaşma linki sayesinde dosyanızı istediğiniz kişiye yollayabilirsiniz.
Dosya, uzaktaki bir sunucuya gönderilmeden önce şifreleniyor. Mozilla dosyanın ismi ve boyutunu saklıyor, ancak içeriğe erişemiyor. Şimdilik hizmetin tek eksisi, dosya linkinin parola ile korunamıyor olması, yani linke kimlerin eriştiği konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.
Paylaş ve sil
Firefox Send hizmeti aslında Firefox Text Pilot programının bir parçası. Bu program sayesinde kullanıcılar, özellikleri tarayıcı ile entegre olmadan önce test edebiliyorlar. Daha önceki deneyler arasında sekme susturma ve uçan medya oynatıcı bulunuyordu.
Bu deneylere erişmek genellikle Firefox ve Test Pilot eklentisini gerektiriyor ama Firefox Send tüm tarayıcılarda çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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