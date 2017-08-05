Mozilla, Firefox Send Dosya Paylaşım Hizmetini Başlattı

Gizli, şifreli ve kendini imha eden yeni bir dosya paylaşım hizmeti olan Firefox Send göreve başladı!

Firefox Send ile dosya paylaşma zamanı!

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