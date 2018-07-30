Mozilla Firefox'a "Site İzolasyonu" Geliyor
Chrome'un güvenliğe yönelik "site izolasyonu" işlevine benzer bir özellik, Firefox'a geliyor!
Mozilla Foundation şu an Firefox tarayıcısı için Chrome'da bulunan Site İzolasyonu özelliğine benzeri bir güvenlik önlemini geliştiriyor. Chrome'da bulunan özellik, sekme içinde açılan yeni alan isimlerini ayrı bir tarayıcı işlemi ile açıyor. Bu sayede Chrome farklı site kodlarının birbirine karışmasını önlüyor ve kötü niyetli casus yazılımların veri ihlalinde bulunmasını zorlaştırıyor.
Google bu özelliği geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Chrome 63 sürümünde yayınlamıştı. İlk yayınlandığı zaman site izolasyonunun manuel olarak ayarlardan açılması gerekiyordu. Meltdown ve Spectre açıklarının ortaya çıkması ardından Google, site izolasyonu gelişim ve yayın hızını arttırdı ve bu özellik sayesinde iki büyük açığa karşı önlem aldı. Mayıs ayında yayınlanan Chrome 67 ile birlikte kullanıcıların %99 varsayılan ayar olarak site izolasyonu ile korunuyor.
Şimdiyse benzer bir güvenlik teknolojisini Firefox kullanamaya başlayacak. Bleeping Computer'e konuşan Mozilla kaynaklarına göre proje henüz erken aşamalarında, ancak alan adı başına yeni bir işlem başlatılması için altyapının geliştirilmesi hiç de zor olmayacaktır. Mozilla, Electrolysis projesi dahilinde Firefox'u çoktan tek-işlemde yürüyen bir uygulamadan çoklu-işlem yürüten bir uygulamaya çevirdi.
Mozilla bu özelliğin gelişimi ile birlikte Firefox'un RAM kullanımı konusunda da gelişeceğini söylüyor. 10 Temmuz tarihinde başlayan Fission MemShrink dahilinde Mozilla mühendisleri her işlem başına ortalama 7MB RAM kullanımı azaltmayı hedefliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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