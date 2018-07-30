Mozilla Firefox'a "Site İzolasyonu" Geliyor

Chrome'un güvenliğe yönelik "site izolasyonu" işlevine benzer bir özellik, Firefox'a geliyor!

Mozilla Firefox'a "Site İzolasyonu" Geliyor

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