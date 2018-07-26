Mozilla, Google ve YouTube'u Suçladı
Firefox'un geliştiricisi Mozilla'ya göre Google, YouTube'u bazı tarayıcılarda kasıtlı olarak hızlandırmıyor!
Mozilla'nın Teknik Program Yöneticisi Chris Peterson'un yaptığı açıklamada Google'ın en son gerçekleştirdiği YouTube tasarım yeniliğinin Firefox ve Edge üzerinde daha kötü performans gösterdiğini söyledi. Twitter üzerinden yapılan bu suçlamaya göre YouTube sayfaları Firefox ve Edge üzerinde Chrome'a kıyasla 5 kat daha yavaş açılıyor.
Peterson, bu performans düşüşü arkasında YouTube'un yeni tasarımında kullanılan, Google'a ait Polymer teknolojisi olduğunu iddia ediyor. Google bu teknolojiyi ilk kullanmaya başladığında gerekçe olarak "yeni özelliklerin daha hızlı kullanıma sunulması sağlanacak" açıklamasını yapmıştı. Yeni tasarım kullanımdan kaldırılan Shadoıw DOM v0 API'yi kullanıyor ve bu da sadece Chrome'da destekleniyor.
Komplo teorisi rotasına gidecek olursak, Google'ın bunu bilerek yaptığını ve rakip tarayıcılara karşı YouTube'un kodunu kullanarak haksız avantaj sağlamaya çalıştığını düşünebiliriz. Ancak bir şirketin kendi platformunda, sahip olduğu hizmetlerin iyi çalışmasını istemesi de sıradışı bir olay değil.
Konu hakkında yorum yapmayan Microsoft ise zaten benzer bir durumdan dolayı suçlu sayılabilir. Edge'i kullanmaya zorlamak için tıklanan bazı linklerde mutlaka Edge'in açılması, Windows 10 ile birlikte gelmesi ve güncellenmesi, Microsoft'u da çok masum bir konumda durmasını engelliyor.
Peterson ise Chrome kullanmayan kullanıcıların daha iyi bir YouTube tecrübesi için Firefox için YouTube Classic eklentisini öneriyor. Edge kullanıcıları da Tampermonkey eklentisini kullanabilir.
Google, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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