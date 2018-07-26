Mozilla, Google ve YouTube'u Suçladı

Firefox'un geliştiricisi Mozilla'ya göre Google, YouTube'u bazı tarayıcılarda kasıtlı olarak hızlandırmıyor!

Mozilla, Google ve YouTube'u Suçladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
VLC, Huawei Telefonları Engelledi!
Bitcoin, 8.000 Doları Aştı!
E-spor Turnuvaları Saldırganların Hedefinde!
Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu
Windows 10'a Güncelleme Üstüne Güncelleme

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir