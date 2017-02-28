Mozilla, Pocket'i Satın Aldı!
Firefox'un üreticisi olarak tanıdığımız Mozilla, ilk satın almasını gerçekleştirdi ve bu önemli hizmeti kendine kattı!
Firefox web tarayıcısıyla tanıdığımız Mozilla, ilk satın almasını gerçekleştirerek Pocket'i satın aldı. Pocket, hatırlayacağınız üzere daha sonra okumak istediğiniz web sayfalarını saklamanıza izin veren bir hizmet ve bugün yaklaşık 10 bilyon aktif kullanıcısı bulunuyor.
Yaklaşık 9 yıldır hizmet veren Pocket, popüler web tarayıcılarında Pocket eklentisi yardımıyla çalışıyor. Firmanın reklam ve istatistik sağlamak gibi bir işlevi de var ve "premium" üyelik üzerinden para kazanıyor.
Satın alma, Pocket'in işleyişinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak ve firma, her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. Bununla birlikte Mozilla, Context Graph projesinde Pocket'in "çekirdek takımından" faydalanacağını söylüyor. Bu proje, aramalarda öneri sunmaya sağlayan bir öneri motoru geliştiriyor.
Zeynel A. Öztürk
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