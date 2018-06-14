Mozilla, Sesli Web Tarayıcısı Yapıyor Olabilir
Google, Amazon, Microsoft gibi firmalar sesli asistanlarıyla önemli işler yaparken Mozilla, kendine has bir çözüm bulmuş olabilir!
Mozilla, sesle kontrol edilebilen bir platform üzerinde çalışıyor olabilir. Şirket içindeki bir toplantıdan ortaya çıkan notlar, Scout adlı bir projenin yolda olduğunu gösteriyor.
Sayfada şu açıklama yer alıyor: "Scout uygulamasıyla içeriği sesle dolaşıp tüketmeye başlıyoruz." Platformun tam olarak nasıl çalışacağı ise belli değil çünkü toplantı, "sesli web tarayıcısının" teknik özelliklerine odaklanıyor.
Bilinen bir şey varsa, o da Scout'un yolun çok başında olduğu. Toplantı bilgilerinde şu cümle de yer alıyor:
"Bu konuşma, bir ses platformu için gereken mimari ve anahtar bileşenleri, bu bileşenlerin gerekli yeteneklerini ve mevcut platformların sınırlamalarını ve bu sınırlar ile çalışma zorluklarını ele alacaktır."
Scout hakkında ne zaman bilgilendirileceğimiz de henüz belli değil. Cnet'e göre Scout, yeni, sesle kontrol edilen bir web tarayıcısı olabilir. Google, Apple, Amazon ve Microsoft gibi firmaların sesli asistan teknolojisine büyük önem verdiklerini biliyoruz. Mozilla'nın da bu alanda geri kalmak istememesi gayet normal. Senelerdir web tarayıcısına odaklanan Mozilla'nın akıllı hoparlör yerine tarayıcılara yönelmesi, yerinde bir tercih.
Gizlilik ve kullanıcı verilerini koruma konusunda özel gayretleri bulunan Mozilla, bizce rakiplerine göre daha güvenilir bir sesli kontrol deneyimi sunabilir.
Zeynel A. Öztürk
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