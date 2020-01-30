Mozilla Thunderbird'ün Artık Yeni Bir Evi Var

Bir süredir sessizliğe bürünmüş olan popüler yazılım Thunderbird'ün artık yeni bir sahibi var!

Mozilla Thunderbird'ün Artık Yeni Bir Evi Var

Mozilla, popüler eposta istemcisi Thunderbird hakkında bir süredir oldukça sessizdi. Firmanın bir süre önce aktif olarak geliştirmeyi durdurduğu Thunderbird'ün artık yeni bir sahibi var.

Mozilla Vakfı'nın yeni bir yan kuruluşu olan MZLA Technologies Corporation, eposta istemcisinin yeni evi olacak. Mozilla, bu değişikliğin Thunderbird'ün firma içerisindeki günlük işlemlerini etkilemeyeceğini söylüyor. Mozilla, Thunderbird'ün özgür ve açık kaynaklı olmayı sürdüreceğini vurgularken aynı yayın planını takip edeceğini proje takımını koruyacağını belirtiyor.

Açıklamaya göre bu hamle, Thunderbird'ün ortaklıklar üzerinden ve bağışlar yoluyla fon toplamasının yolunu açacak. Mozilla'ya göre Thunderbird'ün MZLA Technologies Corporation'a geçişi, "yeni çalışanların işe alınmasını kolaylaştıracak ve daha önce mümkün olmayan fikirlerin kovalanmasına izin verecek".

Mozilla, Thunderbird'ün aynı kalacağının altını çiziyor. Açıklamalar, Thunderbird'ü heyecan verici bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Gelen bilgilere göre Thunderbird'ün gelecek planları, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Masasüstü eposta istemcisinin yenilik planlarıyla ilgili gelişmeleri merakla takip edeceğiz.

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