MSI, RTX'li GS75 Stealth Laptop'ı Tanıttı
MSI, "ışın izleme" teknolojili GeForce RTX 2080 ekran kartlı GS75 Stealth dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte MSI GS75 Stealth özellikleri...
Bu sene CES 2019'a damgasını vuran önemli gelişmelerden biri, dizüstü bilgisayarlara taşınan NVIDIA RTX ailesi oluyor. Dün Asus'un yapıtığı tanıtımın ardından, bugün de MSI, yeni dizüstü bilgisayarlarını CES 2019'da tanıttı. Tıpkı Asus'un yaptığı gibi NVIDIA RTX grafik kartlarını dizüstü bilgisayarlarına getiren MSI, tanıttığı modeller arasında özellikle Stealth GS75 ile dikkat çekiyor.
MSI GS75 Stealth, 8'inci Corei i7 işlemcisinden güç alıyor. Ancak en önemli özelliği kuşkusuz "ışın izleme" teknolojisini destekleyen GeForce RTX 2080 grafik kartını bulundurması. GS75 Stealth'te 8 GB GDDR6 bellekli (Max-Q tasarımlı) ekran kartı yer alırken, laptop'ın ekranı da 144Hz tarama hızına sahip. Böylece üst seviye oyun performansı vadeden laptop, 17.3 inç büyüklüğünde ekran bulunduruyor.
GS75 Stealth'in önemli bir diğer özelliği ise kuşkusuz oldukça ince ve hafif tasarlanmış olması. 18 mm kalınlığında olan laptop, 2.25 kilogram ağırlığında. Böylece sırt çantasında oyun bilgisayarı taşımak artık çok daha kolay.
MSI'ın tanıtımında yalnızca GS75 Stealth ortaya çıkmadı. Bunun yanı sıra tepe modeller arasında kardeşi GS65 Stealth de yer alıyordu. GS75 Stealth ile benzer özelliklerle donalı olan GS65 Stealth, farklı olarak 15.6 inç boyutlu bir ekrana sahip. Laptop'ların teknik özellikleri ise şu şekilde:
GS75 Stealth ve GS65 Stealth teknik özellikleri
|
Model
|
GS75 Stealth
|
GS65 Stealth
|
İşlemci
|
8.Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (en yüksek)
|
8.Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (en yüksek)
|
Grafikler
|
GeForce RTX™ 2080 8GB GDDR6 (Max-Q tasarımlı) (en yüksek)
|
GeForce RTX™ 2080 8GB GDDR6 (Max-Q tasarımlı) (en yüksek)
|
Ekran
|
17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, 4 kenarı inceltilmiş çerçeveli, IPS-seviyesi Gaming görüntü paneli
|
15.6" Full HD (1920x1080),144 Hz, inceltilmiş çerçeveli, IPS-seviyesi Gaming görüntü paneli
|
Depolama
|
1 x M.2 SATA- SSD 2 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo
|
1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen3/ SATA-SSD Combo
|
Klavye
|
Her tuş için bağımsız RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi (SteelSeries)
|
Her tuş için bağımsız RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi (SteelSeries)
|
Ses
|
Sound by Dynaudio ESS SABRE HiFi ses dönüştürücü teknolojisi Nahimic 3 ses geliştirici
|
Sound by Dynaudio ESS SABRE HiFi ses dönüştürücü teknolojisi Nahimic 3 ses geliştirici
|
Boyutlar
|
396.1 x 259.5 x 18.95 mm
|
357.7 x 247.7 x 17.9 mm
|
Ağırlık
|
2.25 kg
|
1.9 kg
Ercan Uğurlu
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