Müjde Geldi: Loki, "Resmi Olarak" Başladı!

Disney Plus dizisi Loki için çalışmalar "resmi olarak başladı". Marvel yıldızı Tom Hiddleston, bu haberi Instagram üzerinde dizinin yapımcıları ile beraber çekilen bir fotoğraf ile paylaştı.
Hiddleston, Instagram üzerinde paylaştığı resmin yanında "Loki Takımı. Hazırlık resmi olarak başladı! Yeni yılda görüşürüz" mesajını da paylaşarak, yönetmen ve yazar Kate Herron ile yaratıcı (kreatif) yapımcı Kevin R. Wright'ı da etiketledi.
Loki, Kasım 2018 tarihinde duyurulmuştu ve 2021 baharında Disney Plus üzerinde yayınlanacak.
Disney Plus üzerinde yayınlanacak diğer özel Marvel içeriklerin arasında ise 2020 güzünde Anthony Mackie, Sebastian Stan ve Emily Van Camp'in yıldız rollerini paylaştığı The Falcon and the Winter Soldier, 2021 baharında Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin yıldızlığını paylaştığı WandaVision, 2021 güz mevsiminde Jeremy Renner ve Kate Bishop'ın yıldız rolünde yer aldığı Hawkeye ve 2021 yazında farklı sonlara sahip çeşitli alternatif Marvel karakterlerinin yer alacağı What If...? animasyon serisi bulunuyor.
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