MWC 2020'de Bir Corona İptali Daha!

Virüs salgınına önlem olarak Mobil Dünya Kongresi'ne gitmeyen firmaların arasında Nvidia da eklendi! Samsung için ise farklı bir iddia var.

Nvidia da MWC 2020'ye Katılmıyor

Nvidia, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) bu sene katılmayacağı konusunda GSMA'yı bilgilendirdi. Daha önce LG ve Ericsson da etkinliğe katılmayacaklarını duyurmuşlardı.

Nvidia, yaptığı açıklamada kararın "ortakları, iş arkadaşları ve müşterileri" Corona virüsüne karşı korumak olduğunu söyledi. Firma, etkinlikte yapay zeka, 5G ve vRAN ile ilgili çalışmalarını paylaşacağını ve MWC Barcelona'ya katılmamanın kendilerini üzdüğünü, ancak doğru kararı verdiklerine inandıklarını söylüyor.

GSMA, etkinlikte Corona virüsünün etkilerini izlemeyi ve değerlendirmeyi planlıyor ancak etkinliğin 24-27 Şubat tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kuruluş, virüsün etkinlikte yayılma riskini azaltmak için bir dizi kapsamlı önlem aldığını belirtiyor. GSMA, sergici ve katılımcılardan Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer sağlık kuruluşlarının virüsün yayılmasına karşı önerdiği talimat ve protokolleri uygulamalarını da istiyor.

Samsung'tan MWC 2020 Kesintisi

Samsung, MWC 2020'ye katılacak olsa da ABD ve Kore'deki birçok üst seviye Samsung yöneticisinin Barselona'ya olan yolculuklarını iptal ettiği iddia edildi. Firma resmi olarak MWC 2020'ye katılacak, ancak Corona virüsüyle ilgili gelişmelere göre bir değişiklik yapılabilir. Kapalı kapılar arkasında yöneticiler arasında yapılan anlaşmaların da durdurulabileceği söyleniyor.

Firmanın Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıtacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili bir değişiklik yok.

Bu arada Huawei, Oppo gibi Çinli firmalar MWC 2020 planlarını devam ettirseler de, çalışanlarını etkinlikten önce 14 güne kadar karantinada tutmak gibi önlemler alıyorlar.

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