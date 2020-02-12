MWC 2020 Corona Virüsünden Dolayı İptal Edildi

Corona virüsü salgınına rağmen düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi, virüs endişelerine boyun eğdi!

MWC 2020 Corona Virüsünden Dolayı İptal Edildi
İptal edilmeseydi, 24 Şubat'ta başlayacaktı

Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), sürpriz bir kararla başlamasına günler kala Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. Etkinliği düzenleyen GSMA, bugüne kadar Corona konusunda gerekli önlemleri alarak etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyordu.

GSMA CEO'su John Hoffman, bir epostayla yaptığı açıklamada salgının MWC'yi gerçekleştirmeyi "imkansız" hale getirdiğini söyledi. Bunun ardından resmi bir açıklama yapan GSMA, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan etkinliğin "Corona virüsü salgını, yolculuk endişeleri ve diğer durumlardan dolayı" iptal edildiğini söyledi. GSMA, 2021'deki ve gelecekteki etkinlikleri düzenleyceğinin altını çizdi.

MWC'den geri çekilen firmaların ilki, 4 Şubat'ta LG olmuştu. Daha sonra katılmaktan vazgeçen firmaların sayısı 30'u geçti. Buna karşın Huawei ve Xiaomi gibi firmalar, etkinliğe katılmakta kararlıydı.

İptal kararından önce MWC 2020'ye katılmayacağını açıklayan firmaların listesi şöyle idi:

Amazon
Amdocs
AT&T
BT
Cisco
Deutsche Telekom
Ericsson
Facebook
HMD Global
Intel
LG
McAfee
MediaTek
Nokia
NTT Docomo
Nvidia
Orange
Rakuten
Royole
Sony
Sprint
Vivo
Vodafone
Western Digital

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