Nadir Bulunan iPod Classic, 100 Bin Dolara Satışta
Eski teknolojik cihazlarımızı çöpe atmanın iyi bir fikir olmadığı, 100 bin dolara satışa sunulan bu iPod ile kanıtlandı!
Koltuğunuzun arasında 100.000 dolar bulduysanız ve aklınızda bir teknoloji müzesi açmak varsa, eBay'de satışa çıkan bu iPod Classic'e bir bakın.
2002'de çıkan bu nadir iPod, içerisinde kırmızı renkli bir devre kartı barındırıyor. Bu, cihazın geliştirilme aşamasındaki bir iPod olduğu ve normal kullanıcıların eline hiç geçmediği anlamına geliyor. İpuçları, prototipin birinci ve ikinci nesil iPod'lar arasında bir zamanda ortaya çıktığını söylüyor.
Satıcısı theappleguru, iPod'u şöyle anlatıyor: "Bu çok nadir bir iPod."
"Fotoğraflardan göreceğiniz üzere iPod halen şarj tutuyor ve tamamen işler halde. Tarihi bir parçaya sahip olma şansı önünüze kadar geldi, sadece Apple tarihi değil, gerçek bir tarih."
Satıcının hesabına baktığımızda Apple'ın nadir bulunan diğer cihazlarına da sahip olduğunu görüyoruz.
Son zamanlarda eski elektronik cihazların, özellikle Apple cihazlarının şişkin fiyatlarla satıldığına sıkça rastlıyoruz. Bu yüzden eski iPhone'unuzu değiştirmeden önce bir kez daha düşünmek isteyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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