Narcos: Mexico İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu!

Üzerinden bir yıl geçti ve en sonunda Netflix, sessizliğini bozdu: Narcos: Mexico'nun ikinci sezonu için yayım tarihi açıklandı. Uyuşturucu savaşlarının hikayesi, Sevgililer Günü'nden bir gün önce, 13 Şubat tarihinde yayında olacak. Meksikalı uyuşturucu liderlerinin ne kadar romantik oldukları tartışılabilir. Ama sevgilinizle, Sevgililer Günü'nde izleyecek yeni bir seçeneğe sahip olacağınız kesin.
Yeni sezonda seriye devam edecek oyuncuların sadece bir kısmı belli ve bunların arasında Diego Luna (Gallardo), Scoot McNairy (Anlatıcı) ve Teresa Ruiz (Bautista) yer alıyor. Daha fazla karakterin geri döneceği tahmin edilebilir ancak diziyi izleyenlerin ve konu hakkında tarih bilgisi iyi olanların söyleyebileceği gibi bazı karakterler geri dönmeyecek.
Bu dizinin, "iyi adamların" başlarına her zaman iyi şeyler gelmediğinin güzel bir örneği olduğu rahatlıkla söylenebilir. Belki de diziyi çekici yapan şeylerden biri de budur...
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