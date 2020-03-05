NASA, 10 kentilyon dolar değerindeki asteroid 16 Psyche'e gidiyor!

NASA, 16 Psyche adlı gök taşına gidip uzay madenciliği yapmak için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketlerini kullanmak için anlaştı. Peki 16 Psyche'in değeri nedir? 16 Psyche'de neler var?