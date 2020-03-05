NASA, 10 kentilyon dolar değerindeki asteroid 16 Psyche'e gidiyor!

NASA, 16 Psyche adlı gök taşına gidip uzay madenciliği yapmak için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketlerini kullanmak için anlaştı. Peki 16 Psyche'in değeri nedir? 16 Psyche'de neler var?

NASA, 10 kentilyon dolar değerindeki asteroid 16 Psyche'e gidiyor!

NASA, 10 bin katrilyon yani 10 kentilyon değerinde maden içeren gök taşına gidecek. Bu gök taşına gitmek için NASA, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in ile Falcon Heavy roketlerini kullanma konusunda anlaşma imzaladı.

NASA, 2022 yılında fırlatılması beklenen roketler aracılığıyla 16 Psyche adlı gök taşına gitmek için hazırlık yapıyor.

Roketler fırlatıldıktan 6 ay ay sonra Mars'ın yörüngesine ulaşıp buradan alacakları ivme ile gök taşına ulaşmaları planlanıyor.

Roketlerin fırlatıldıktan 4 yıl sonra yani 2026 yılında gök taşına ulaşmaları bekleniyor.

16 Psyche'in görüntüsü

16 PSYCHE ADLI GÖK TAŞINDA NE VAR?

16 Psyche adlı gök taşında yüksek miktarda demir, nikel, platin, altın, bakır, iridyum, kobalt, redyum gibi madenler bulunuyor.

16 PSYCHE'İN DEĞERİ NEDİR?

16 Psyche adlı gök taşının mali değeri 10 kentilyon. 10 kentilyon değeri daha önce duymamış olabilirsiniz. Kentilyon 19 haneli bir sayı. Yani 16 Psyche'in değeri, 10.000.000.000.000.000.000.

16 PSYCHE GÖK TAŞI NEDİR?

16 Psyche, bir asteroit. Küçük gök cisimleri diyebileceğimiz 16 Psyche'in Güneş Sistemi oluşurken yeni gelişen bir gezegenin darbe alması sonucu, bu gezegenden arta kalan gezegen çekirdeği olduğu tahmin ediliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
WhatsApp Koyu Mod Nasıl Açılır; Nasıl Kullanılır?
2030'da Hangi İşler Olacak? Hangi İşler Henüz Keşfedilmedi?
Huawei'den Samsung Z Flip İtirafı!
Japon Televizyon Devi, TV Fabrikasında Maske Üretecek!
Ancestor: Humankind Odyssey İnceleme

 

 