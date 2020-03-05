NASA, 10 kentilyon dolar değerindeki asteroid 16 Psyche'e gidiyor!

NASA, 10 bin katrilyon yani 10 kentilyon değerinde maden içeren gök taşına gidecek. Bu gök taşına gitmek için NASA, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in ile Falcon Heavy roketlerini kullanma konusunda anlaşma imzaladı.
NASA, 2022 yılında fırlatılması beklenen roketler aracılığıyla 16 Psyche adlı gök taşına gitmek için hazırlık yapıyor.
Roketler fırlatıldıktan 6 ay ay sonra Mars'ın yörüngesine ulaşıp buradan alacakları ivme ile gök taşına ulaşmaları planlanıyor.
Roketlerin fırlatıldıktan 4 yıl sonra yani 2026 yılında gök taşına ulaşmaları bekleniyor.
16 Psyche'in görüntüsü
16 PSYCHE ADLI GÖK TAŞINDA NE VAR?
16 Psyche adlı gök taşında yüksek miktarda demir, nikel, platin, altın, bakır, iridyum, kobalt, redyum gibi madenler bulunuyor.
16 PSYCHE'İN DEĞERİ NEDİR?
16 Psyche adlı gök taşının mali değeri 10 kentilyon. 10 kentilyon değeri daha önce duymamış olabilirsiniz. Kentilyon 19 haneli bir sayı. Yani 16 Psyche'in değeri, 10.000.000.000.000.000.000.
16 PSYCHE GÖK TAŞI NEDİR?
16 Psyche, bir asteroit. Küçük gök cisimleri diyebileceğimiz 16 Psyche'in Güneş Sistemi oluşurken yeni gelişen bir gezegenin darbe alması sonucu, bu gezegenden arta kalan gezegen çekirdeği olduğu tahmin ediliyor.
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