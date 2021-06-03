NASA, 30 Yılın Ardından Venüs Gezegenine Geri Döneceğini Açıkladı!

NASA yöneticisi Senatör Bill Nelson, NASA'nın bir sonraki iki keşif görevini açıkladı: DAVINCI+ ve VERITAS olarak adlandırılan görevlerin ikisi de Venüs'ü hedefliyor. Bu aynı zamanda 30 yıl sonra ilk defa bir uzay aracının Venüs'e uğrayacağı anlamına geliyor.
In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus' atmosphere, and VERITAS will map Venus' surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8— NASA (@NASA) June 2, 2021
DAVINCI+ keşif görevinin hedefi, Venüs'ün yoğun ve zehirli atmosferini anlamak ve burada gerçekleşmekte olan ilginç kimyasal reaksiyonları tanımlamak. Bu görev sırasında Venüs'ün bir zamanlar bir okyanusa sahip olup olmadığı sorusunun da yanıtlanması bekleniyor.
VERITAS olarak adlandırılan ikinci görevde ise Venüs yüzeyinin detaylı bir haritasının çıkarılması ve gezegenin jeolojisinin analiz edilmesi hedefleniyor.
İki görevden alınan bilgiler birleştirilerek Dünya'ya boyut açısından bu kadar benzeyen bir gezegenin neden aşırı sıcak ve asit yağmurları ile yıkanan bir cehenneme dönüştüğü anlaşılmaya çalışılacak. Görevlerin sırası ile 2028 ve 2030'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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