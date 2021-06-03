AMD, Tesla Model S ve Model X'lere de İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

AMD'nin Computex 2021 açılış konuşmasında yeni Ryzen 5000 Masaüstü APU'ları, Radeon RX 6000M Mobil GPU'lar, Advantage Design Framework, FidelityFX yükseltme ve daha fazlası tanıtıldı. Daha da ilginç olan ise, şirketin CEO'su Dr Lisa Su'nun yeni Tesla Model S ve Model X'teki bilgi-eğlence sistemlerinin bir AMD Ryzen APU ve ayrı bir RDNA 2 GPU tarafından desteklendiğini açıklaması oldu. AAA oyunları oynarken devreye giren işlemciler 10 TFLOPS'a kadar işlemci gücü sağlıyor. Bilmeyenler için hemen söyleyelim, her Tesla otomobilde bulunan dev dokunmatik ekran, araç hareket halinde değilken oyun oynamak için kullanılabiliyor.
AMD ayrıca yeni nesil oyun konsollarına da güç veriyor. Xbox Series S ve X ve PlayStation 5'te AMD işlemciler kullanılıyor. 10 teraflop güç, aslında PS5'in sunduğuna oldukça yakın. Ancak bu işlemci gücünün Tesla'nın bir oyun konsolundan daha iyi oyun çalıştıracağı anlamına gelmediğini söylemek gerekli, zira Tesla'daki bilgi-eğlence sistemleri Linux üzerinde çalışıyor ve benzer oyunları oynayabilmek için bu oyunların Linux'a uyarlanması gerekli.
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