NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya'ya döndü! İşte iniş anı

Space X'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken TSİ 21:48'de Dünya'ya başarılı bir şekilde indi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmışlardı. Elon Musk da inişi Twitter'dan duyurdu...