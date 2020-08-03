NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya'ya döndü! İşte iniş anı

Space X'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken TSİ 21:48'de Dünya'ya başarılı bir şekilde indi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmışlardı. Elon Musk da inişi Twitter'dan duyurdu...

NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya'ya döndü! İşte iniş anı

Geçtiğimiz aylarda SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere uzaya iki NASA astronotu fırlatılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX şirketinin uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasonu'na gönderilen iki NASA astronotu başarılı şekilde yeryüzüne geri dönüş yaptı.

45 yıl aradan sonra uzaydan denize ilk iniş gerçekleşti. Florida'ya bağlı Pensacola yakınlarına saatte 25 kilometre hızla iniş yapıldı. Kapsülün iniş esnasında yavaşlatılması için iki paraşüt kullanıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başlayan yolculuk, planlandığı gibi dün akşam Türkiye saati ile 21.48'de kapsülün Meksika Körfezi'ne güvenli iniş yapmasıyla son buldu.

Tıbbi muayenelerden sonra astronotlar aileleriyle bir araya gelmek üzere Houston'a gönderilecek.

Daha önce astronotların Atlas Okyanusu'na inmesi planlanmıştı. Ancak Tropik Fırtına Isaias sebebiyle bu seçenek iptal edildi.

İŞTE ASTRONOTLARIN İNİŞ ANI

ELON MUSK DA TWEET ATTI

Tarihi anların ardından Twitter hesabından paylaşım yapan SpaceX CEO'su Elon Musk, "Dragon, suyun üzerinde sabit" dedi. Aynı zamanda "Uzay yolculuğu hava yolculuğu kadar yaygın hale geldiğinde, medeniyetin geleceği garanti altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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