NASA astronotları SpaceX kapsülü ile Dünya'ya döndü! İşte iniş anı

Geçtiğimiz aylarda SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere uzaya iki NASA astronotu fırlatılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX şirketinin uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasonu'na gönderilen iki NASA astronotu başarılı şekilde yeryüzüne geri dönüş yaptı.
45 yıl aradan sonra uzaydan denize ilk iniş gerçekleşti. Florida'ya bağlı Pensacola yakınlarına saatte 25 kilometre hızla iniş yapıldı. Kapsülün iniş esnasında yavaşlatılması için iki paraşüt kullanıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başlayan yolculuk, planlandığı gibi dün akşam Türkiye saati ile 21.48'de kapsülün Meksika Körfezi'ne güvenli iniş yapmasıyla son buldu.
.@NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug smile and give a thumbs up after the @SpaceX Crew Dragon Endeavour's hatch was opened. https://t.co/5x8PATizvy pic.twitter.com/j1Iz9ikGPa— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) August 2, 2020
Tıbbi muayenelerden sonra astronotlar aileleriyle bir araya gelmek üzere Houston'a gönderilecek.
Daha önce astronotların Atlas Okyanusu'na inmesi planlanmıştı. Ancak Tropik Fırtına Isaias sebebiyle bu seçenek iptal edildi.
İŞTE ASTRONOTLARIN İNİŞ ANI
"Thanks for flying @SpaceX."
?? Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3— NASA (@NASA) August 2, 2020
ELON MUSK DA TWEET ATTI
Tarihi anların ardından Twitter hesabından paylaşım yapan SpaceX CEO'su Elon Musk, "Dragon, suyun üzerinde sabit" dedi. Aynı zamanda "Uzay yolculuğu hava yolculuğu kadar yaygın hale geldiğinde, medeniyetin geleceği garanti altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.
When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020
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