Elon Musk'ın ilginç teorisi: Piramitleri uzaylılar inşa etti

Elon Musk'ın piramitleri uzaylılar inşa etti tweeti binlerce kişinin ilgisini topladı. Musk'ın neden böyle ilginç bir tweet attığı bilinmiyor.

Elon Musk'ın ilginç teorisi: Piramitleri uzaylılar inşa etti

Elon Musk tartışmalı cümleleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Musk son olarak attığı tweet ile gündemde. Piramitler ve uzaylılar ile ilgili attığı tweetle dikkat çeken Musk tweetinde şu ifadelere yer verdi:

"Aliens built the pyramids obv" (Piramitleri uzaylılar inşa etti) 

elon musk

Musk'ın bu tweeti kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Binlerce yorum ve retweet alan Musk konuşulmaya devam ediyor.

Mısır Piramitlerini Uzaylılar mı İnşa Etti?

Mısır piramitlerinin inşa edilmesi ile ilgili pek çok efsane var. İnşa edildiği döneme göre oldukça karmaşık ve büyük yapılar olan Mısır Piramitleri'nin uzaylılar tarafından inşa edildiği daha önce de konuşulmuştu.

Yapılan araştırmalara göre, o zamanlar piramitlerin yakınındaki bir taş ocağından taşları kızağa yükleyen işçilerin, 2.5 ton ağırlığındaki kaya parçalarını çekerek piramitlerin olduğu bölgeye taşıdığı söyleniyor. Ayrıca işçilerin, piramitlerin etrafından yukarıya doğru bir yol inşa edip, taşları bu yoldan çekerek üst katlara taşıdığı söyleniyor.

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