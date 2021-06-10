NASA, Dünya'dan 90 Işık Yılı Uzakta "Garip" Bir Gezegen Buldu: TOI-1231 b

NASA, Dünya'nın çok uzağında olsa da pek çok özelliğiyle Dünya'ya benzeyen "garip" bir gezegen bulduğunu açıkladı. TOI-1231 b ismi verilen gezegen, özellikle atmosferi ve sıcaklığı ile şaşırtıyor...