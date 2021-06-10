NASA, Dünya'dan 90 Işık Yılı Uzakta "Garip" Bir Gezegen Buldu: TOI-1231 b

Dünya dışında yaşam arayışları devam ederken, ilginç gezegenlerin keşfedilmesine de tanıklık ediyoruz. Yakın zamanda keşfedilen bir ötegezegen de bunlardan biri. NASA ve New Mexico Üniversitesi'nden araştırmacılar, TOI-1231 b ismini verdikleri yeni bir dış gezegen bulduklarını duyurdular.
Bilim insanları, Dünya'dan 90 ışık yılı uzaklıkta olan TOI-1231 b'nin hem yarıçapını hem de kütlesini ölçebildiklerini söylüyorlar. Bu onlara yoğunluğu hesaplamak ve atmosferinin neden oluştuğunu varsaymak için ihtiyaç duydukları verileri sağlıyor. 24 günlük bir yörüngeye sahip, ılıman Neptün büyüklüğünde olan gezegen, yıldızına Dünya'nın Güneş'e olduğundan sekiz kat daha yakın. Ancak yıldızının Güneş kadar güçlü olmaması, sıcaklığı Dünya'nın sıcaklığına benzer seviyelerde tutuyor; ortalama 55 derece... Bu da TOI-1231b'yi, şimdiye kadar keşfedilen en soğuk küçük ötegezegenlerden biri haline getiriyor. Üst atmosferde yüksek bulutlar mevcut gibi görünüyor ve muhtemelen su bulunması da mümkün. Bu kadar fazla bilinmeyen nedeniyle uzmanlar, gezegen için "garip" tanımlamasını kullanıyor.
Keşifte yer alan Jennifer Burt, "Bu yeni gezegeni gözlemleyerek, çevresinde bulunması muhtemel su bulutlarının ne kadar yaygın olduğunu anlayacağız" diyor.
TOI 1231b'nin düşük yoğunluğu, kayalık bir gezegenden ziyade geniş bir atmosferle çevrili olduğunu gösteriyor. Ancak bu atmosferin bileşimi ve kapsamı henüz bilinmiyor. TOI1231b, büyük bir hidrojen veya hidrojen ve helyum karışımı atmosfere sahip olabilir veya daha yoğun bir su buharı atmosferi de tespit edilebilir.
TOI 1231b'nin ardında ne gibi sırların saklı olduğunu, ilerleyen günlerde yapılacak gözlemlerin ortaya çıkartmasını bekliyoruz.
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