NASA, Mars 2020 Aracının Merak Edilen Adını Açıkladı

NASA, Mars 2020 aracı için düzenlenen isim yarışmasının sonucunu açıkladı. İşte NASA'nın yeni Mars aracı ve ismi...

  • Levent Öztürk
Mars 2020 aracının adı belli oldu
NASA JPL

NASA, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan yarışmaya yapılan 28.000'in üzerinde başvuru arasından Mars 2020 aracı için Perseverance (Azim) ismini seçti. Yarışmaya her ABD eyaletinden K-12 öğrencileri katılmıştı ve araç için bir isim önerisi ile beraber bu ismi seçme sebeplerini açıklayan kısa bir makale gönderilmişti.

Kazanan isim Perseverance önerisini gönderen ve dokuz finalistten biri olan Virginia'dan 13 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Alexander Mather, isim ile beraber gönderdiği makalede daha önceki Mars araçlarının Curiosity, InSight, Spirit, Opportunity (Meraklılık, Sezgi [aynı zamanda 'In Sight' olarak 'Görünürde/Yakında' anlamlarını da taşıyor], Gayret/Şevk, Fırsat) isimlerinin insan olarak sahip olduğumuz özellikler olduğunu yazmıştı. Her zaman meraklı olduğumuzu ve fırsat aradığımızı, Ay'ı, Mars'ı ve daha ötesini keşfedecek gayrete ve iç-görüye sahip olduğumuzu yazan genç, bunların arasında en önemlisinin, azmin atlandığını söylemekteydi.

Ayrıca Mather, Perseverance'ın bu yıl Temmuz ayında yolculuğuna başlamasına tanık olmak için Florida'daki Cape Canaveral Air Force Station'a davet edildi. Bunun yanı sıra NASA, gönderileri beğenilmiş olan 155 yarı-finalistin katkılarına da teşekkür amacıyla, 155 isim önerisi ve eşlik eden makaleleri, insan saçının genişliğinin binde birinden daha küçük satırlar halinde bir silikon çip üzerine işledi ve araç ile beraber Mars'a gönderecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
"1 Milyardan Fazla Android'li Cihaz Tehlikede"
Şaşırtıcı ve garip bir deneyim: Pareidolia! Nesnede yüz görenler paylaşıyor
Samsung Galaxy S20 Plus İnceleme! A'dan Z'ye Anlattık!
Eski Cihazlarınıza İyi Bakın, Bir Süre Yenisini Alamayabilirsiniz!
Dünya'da, Dünya'dan daha yaşlı meteorit nasıl bulundu?

 

 