NASA, Mars 2020 Aracının Merak Edilen Adını Açıkladı

NASA, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan yarışmaya yapılan 28.000'in üzerinde başvuru arasından Mars 2020 aracı için Perseverance (Azim) ismini seçti. Yarışmaya her ABD eyaletinden K-12 öğrencileri katılmıştı ve araç için bir isim önerisi ile beraber bu ismi seçme sebeplerini açıklayan kısa bir makale gönderilmişti.
Kazanan isim Perseverance önerisini gönderen ve dokuz finalistten biri olan Virginia'dan 13 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Alexander Mather, isim ile beraber gönderdiği makalede daha önceki Mars araçlarının Curiosity, InSight, Spirit, Opportunity (Meraklılık, Sezgi [aynı zamanda 'In Sight' olarak 'Görünürde/Yakında' anlamlarını da taşıyor], Gayret/Şevk, Fırsat) isimlerinin insan olarak sahip olduğumuz özellikler olduğunu yazmıştı. Her zaman meraklı olduğumuzu ve fırsat aradığımızı, Ay'ı, Mars'ı ve daha ötesini keşfedecek gayrete ve iç-görüye sahip olduğumuzu yazan genç, bunların arasında en önemlisinin, azmin atlandığını söylemekteydi.
Ayrıca Mather, Perseverance'ın bu yıl Temmuz ayında yolculuğuna başlamasına tanık olmak için Florida'daki Cape Canaveral Air Force Station'a davet edildi. Bunun yanı sıra NASA, gönderileri beğenilmiş olan 155 yarı-finalistin katkılarına da teşekkür amacıyla, 155 isim önerisi ve eşlik eden makaleleri, insan saçının genişliğinin binde birinden daha küçük satırlar halinde bir silikon çip üzerine işledi ve araç ile beraber Mars'a gönderecek.
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