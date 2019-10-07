NASA, Mars'taki Depremleri İnceliyor!
NASA, Mars'taki depremleri inceleyerek gezegenin iç yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Son olarak, depremin sesini yayınladılar!
- Levent Öztürk
NASA'nın InSight iniş aracı, Mars'ta ilginç "gürlemeler" belirledi ve uzay ajansı, bunları bir blog yazısı ve yayınladıkları videolar aracılığıyla paylaştı. Uzay aracı, SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure – İç Yapı için Sismik Deney) adı verilen Mars depremlerini dinlemek için tasarlanmış oldukça hassas sismometreye sahip. Bilim adamları, sismik dalgaların Kızıl Gezegen'in iç kısmında nasıl hareket ettiğini inceleyerek, gezegenin iç yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ümit ediyor.
InSight, sismometreyi Mars yüzeyine Aralık ayında konuşlandırmıştı ancak ilk muhtemel depremin belirlenmesi Nisan ayında gerçekleşti. 100'den fazla etkinlik belirlendi ve NASA'nın söylediğine göre bunların yaklaşık 21'i "ciddi bir deprem olarak değerlendiriliyor."
Uzay ajansı, SEIS tarafından belirlenen 22 Mayıs ve 25 Temmuz tarihinde gerçekleşen, 3,7 ve 3,3 şiddetindeki iki depremin seslerini paylaştı. Bu depremlerin gürlemeleri insan duyma hassasiyetinin çok altında ancak işlenerek hızlandırıldılar ve kulaklık aracılığıyla duyulabilir hale getirildiler. Her iki deprem de, Mars'ın kabuğunun Dünya ve Ay'ın kabuklarının bir karışıma benzediğini öneriyor.
Dünya'da, kabuktaki çatlaklar zaman içerisinde suyun yeni mineraller taşımasıyla doluyorlar ve bu yüzden ses dalgaları, eski çatlaklarda hareket ettiğinde kesilmeden devam edebiliyor. Ay'ın kabuğu ise parçalı ve çatlak kalmaya devam ediyor ve bu yüzden de ses dalgaları dakikalar boyunca dağılmaya devam ediyor. Mars'ın kraterli yüzeyi bu açıdan Ay'a daha yakın ve sismik dalgalar bir dakikaya kadar sürebiliyor.
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