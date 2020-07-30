NASA Mars uçuşunu canlı izleyebilirsiniz

NASA'nın merakla beklenen Mars uçuşu (bugün) gerçekleşiyor. NASA'nın keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen'de yaşam ihtimalini araştırmak üzere bugün kalkış yapacak. NASA'nın geçen yıl düzenlediği adını Mars'a gönder kampanyası büyük ilgi çekmiş, en çok başvuru 2.5 milyondan fazla kişiyle Türkiye'den yapılmıştı.