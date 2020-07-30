NASA Mars uçuşunu canlı izleyebilirsiniz

NASA'nın merakla beklenen Mars uçuşu (bugün) gerçekleşiyor. NASA'nın keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen'de yaşam ihtimalini araştırmak üzere bugün kalkış yapacak. NASA'nın geçen yıl düzenlediği adını Mars'a gönder kampanyası büyük ilgi çekmiş, en çok başvuru 2.5 milyondan fazla kişiyle Türkiye'den yapılmıştı.

NASA Mars uçuşu saat kaçta?

NASA'nın uzun süredir merakla beklenen Mars uçuşu bugün gerçekleşecek. NASA'nın adını Mars'a gönder kampanyası büyük ilgi çekmiş, en çok başvuru 2.5 milyondan fazla kişiyle Türkiye'den yapılmıştı. NASA Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kaydı yapılan isimlerin yazılıp uzaya gönderileceğini duyurmuştu. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel olarak NASA hatıra bileti veriyordu. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile yer alıyordu. Peki, NASA'nın keşif aracı Perseverance ne zaman, saat kaçta Mars'a gidecek? Bu tarihi uçuşu canlı olarak izleyebilirsiniz? İşte detaylar:

CANLI YAYIN

Canlı yayın: NASA'nın Mars 2020 göreviCanlı yayın: NASA'nın Mars 2020 görevi
Yazarımız Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız (@umutayildiz), Damla Pekgöz (@ayemnut) ile canlı yayında NASA'nın tarihe geçecek Mars 2020 görevini sunuyor!

NASA'NIN MARS UÇUŞU NE ZAMAN

NASA'nın Perseverance (Tür. azim) keşif aracı, Kızıl Gezegen'de yaşam ihtimalini araştırmak üzere bugün kalkış yapacak. Keşif aracının gezegeni dolaşıp kayaları ve diğer özellikleri taraması, Dünya'ya getirilmek üzere örnekleri toplaması ve bir test helikopteri konuşlandırması bekleniyor.

NASA'NIN MARS UÇUŞU SAAT KAÇTA?

Perseverance'in, Mars Dünya'dan çok uzaklaşmadan önce fırlatılması gerekiyor. Hava koşulları uygun olursa, aracın perşembe günü Türkiye saati ile 14:50'de, ABD'nin Florida eyaletinin Orlando şehri yakınındaki Canaveral Burnu Amerikan Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 41. Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılması bekleniyor.

mars

Perseverance, NASA'nın InSight ve Curiosity keşif araçlarını da Mars'a gönderen Birleşik Fırlatma Birliği'ne ait Atlas V roketiyle uzaya gidecek. Perseverance Dünya yörüngesine ulaştıktan sonra roketin üst kısmı, aracı Mars'a doğru uzun bir yolculuğa gönderecek.

Perseverance (Tür. azim) olarak bilinen keşif aracı, Mars'ta yaşanabilir ortamların işaretlerini ararken, geçmişteki mikrobiyal yaşamın da izlerini araştıracak. Robotik gezgin, gelecekteki bir görevle Dünya'ya getirilebilecek olan bir dizi numune de toplayacak. Araba büyüklüğündeki bu uzay aracı, yaklaşık 3 metre uzunluğunda (kolu hariç) 2.7 metre genişliğinde ve 2.2 metre yüksekliğinde. 1.050 kilogram ağırlığa sahip Perseverance, küçük bir arabadan daha hafif.


Perseverance (Tür. azim) olarak bilinen keşif aracı, Mars'ta yaşanabilir ortamların işaretlerini ararken, geçmişteki mikrobiyal yaşamın da izlerini araştıracak. Robotik gezgin, Dünya'ya getirilebilecek olan bir dizi numune de toplayacak. Araba büyüklüğündeki bu uzay aracı, yaklaşık 3 metre uzunluğunda (kolu hariç) 2.7 metre genişliğinde ve 2.2 metre yüksekliğinde. 1.050 kilogram ağırlığa sahip Perseverance, küçük bir arabadan daha hafif.

MARS UÇUŞU CANLI NASIL İZLENİR?

NASA'nın bu tarihi uçuşunu Popular Science Türkiye Youtube kanalında Perşembe günü saat 13.30'dan itibaren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ve Damla Pekgöz'ün anlatımıyla canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca yayını izleyenleri hediyeler bekliyor. Yayın sırasında bilgi verilecek ve hemen yayın sonunda kazananlar belli olacak.

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