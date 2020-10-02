NASA'nın 70'lerde Kullandığı Efsane Logo Geri Döndü

70'lerin modası ve saç stilleri hala zaman zaman hatırlanıyor. NASA, bu dönemde ikonik "solucanlı" logosunu kullanmaya başlamıştı. 1975'te kullanılmaya başlanan ve 1992'de değiştirilen bu logo şimdi gelecekte uzaya fırlatılacak olan roket ve uzay araçlarında kullanılacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre, Ay'a gidecek Artemis I görevinde kullanılacak Orion kapsülü ve roket, üzerinde NASA'nın bu nostaljik logosunu taşıyacak.
Eski logo ilk defa bu yılın başında Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen Demo-2 Crew Dragon görevini taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinde kullanılmıştı. Bu görev başarıyla gerçekleştirildikten sonra logonun uğur getirdiğine inanılmış gibi görünüyor.
Artemis I, planlanan bir dizi ay görevinin ilki. İnsansız Orion uzay aracı, Ay çevresinde yapacağı yolculuğa SLS roketiyle çıkacak. NASA, 2024'te insanları Ay'a geri getirmeyi hedeflediği için Artemis I'in 2021'in sonlarında fırlatılması planlanıyor.
NASA'nın yayınladığı, SLS roketinin üzerine logonun çizildiği videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
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