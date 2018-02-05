Navigon, Windows Phone'larda Artık Olmayacak!

Navigon uygulaması, Mayıs ayından itibaren artık Windows Phone'larda olmayacak!

Navigon, Windows phone'larda artık olmayacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Moto Z² Play GamePad Modu ile Konsol Deneyimi
Resmi Samsung Galaxy S9 Kılıfları Görüldü
Geleceğin "Aynasız" Otomobillerine Özel Kamera
Windows 10 S'in Adı Artık Windows 10 S Mode
Nokia 7 Plus'ın Teknik Özellikleri Sızdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir