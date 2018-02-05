Navigon, Windows Phone'larda Artık Olmayacak!
Navigon uygulaması, Mayıs ayından itibaren artık Windows Phone'larda olmayacak!
Geçen seneden beri Microsoft'un mobil platformunun önceliğinin azaldığı belli oluyordu. Teknoloji devinin piyasa payındaki dev bir düşüşten sonra, büyük firmalar uygulama mağazasından uygulamalarını kaldırmaya başladılar. Microsoft'un Ekim ayında Windows 10 Mobile'i geliştirmeyi bırakacağını açıklamasıyla geriye kalan Gameloft, Starbucks ve Delta gibi büyük firmalara da çıkış yolu gösterilmiş oldu.
Şimdi ise son aylarda Windows phone'ları terk eden büyük firmalara Navigon da ekleniyor. Würzburg merkezli firma, Mayıs ayında Windows mobil cihazlar için uygulamasını sonlandıracak.
GPS Navigasyon firması, kararına dair şu açıklamayı yaptı:
"Microsoft, Windows Phone için desteği bitirmeye karar verdiği için bu platformdan ayrılmak zorundayız. Mayıs 2018'den itibaren NAVIGON uygulaması satın alınamayacak (In-App'ler dahil). Aktif in-app'ler (FreshMap'ler gibi) çalışmaya devam edecek ve satın alınma süresi içerisinde harita güncellemeleri sunmaya devam edeceğiz."
H. Hüseyin Öztürk
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