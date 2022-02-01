Neil Young'ın Başlattığı "Spotify'ı Silin" Akımına Bir Ünlü Daha Katıldı!

Sanatçı Joni Mitchell, müzik ve podcast yayıncısı Spotify'a yönelik taleplerin sesini yükseltti. Bir grup tıp uzmanının ve rock sanatçısı Neil Young'ın protestolarına katılan ikonik şarkıcı-söz yazarı, platformda yayınlanan COVID-19 aşıları hakkında yanlış iddialar üzerine çalışmalarını Spotify'dan kaldırmayı planladığını açıkladı.
Mitchell, web sitesinde kısa bir gönderide, "Tüm müziklerimi Spotify'dan kaldırmaya karar verdim" dedi ve ekledi: "Sorumsuz insanlar insanların hayatlarına mal olan yalanlar yayıyorlar. Bu konuda Neil Young ve küresel bilim ve tıp topluluklarıyla dayanışma içindeyim."
Neil Young, geçtiğimiz günlerde kataloğunu hizmetten çekip Spotify'ı ve onun en popüler podcast'i The Joe Rogan Experience'ı aşıyla ilgili yanlış bilgileri yaymakla eleştirmişti. Ayrıca 250'den fazla doktor, hemşire, bilim insanı ve eğitimcinin yazdığı bir mektubu alıntılayarak #DeleteSpotify hareketini başlattı.
Big Yellow Taxi, Help Me ve A Case of You gibi şarkıların arkasındaki sanatçı Mitchell, aynı mektuba bir bağlantı da ekledi. Rogan'ın podcast'inin virolog ve aşı şüphecisi Dr. Robert Malone'un yer aldığı bir bölümünü hatırlattı; Malone hakkında bilgi kontrol sitesi PolitiFact'teki kritik bir gönderiye işaret etti ve Spotify'ı yanlış bilgilendirme konusunda bir politika oluşturmaya çağırdı.
2020'de Spotify, The Wall Street Journal'ın 100 milyon dolardan fazla değere sahip olduğunu bildirdiği bir lisans anlaşması ile, hizmetini Rogan'ın podcast'inin özel evi haline getirmişti.
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