Neil Young'ın Başlattığı "Spotify'ı Silin" Akımına Bir Ünlü Daha Katıldı!

Bir ünlü isim daha, Neil Young'ın başlattığı #DeleteSpotify (Spotify'ı Silin) akımına katıldığını duyurdu!

  • Levent Öztürk
#DeleteSpotify hareketi büyüyor!

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