Apple'dan, iPhone'ları Bir Sağlık Kartına Dönüştürecek Yeni Güncelleme

Apple, iPhone'unuzu kullanarak Covid testleri ve aşılarının doğrulanabilir kayıtlarını saklamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir iOS güncellemesi yayınladı.
Apple'ın sağlık kayıtlarınıza hiçbir erişimi yok ve şirketin erişebileceği merkezi bir veritabanı bulunmuyor. Bunun yerine, verileriniz cihazınızda depolanıyor ve kullanmak istediğiniz zaman Sağlık uygulamasında veya Apple Cüzdanınızda (Wallet) Akıllı Sağlık Kartı olarak sunulabiliyor.
Bilgiler (adınız ve benzersiz bir QR kodu dahil), kimliğinizi Face ID, Touch ID veya şifrenizi kullanarak doğrulayana kadar görünmüyor ve sadece doğrulama sonrasında ekranda görüntüleniyor. Ancak kilit açıldıktan ve kart üzerindeki bilgiler gösterildikten sonra bilgilerinizi korumaya özen göstermeniz gerekiyor. Kilidin açılmasından sonra başka bir kişi, verilerinizi doğrulamak için üçüncü taraf bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak kartı tarayabilir.
Yalnızca onaylı geliştiriciler sağlık verilerinize erişim talep edebiliyor ve bu veriler yalnızca bir spor etkinliğine veya konsere girişe izin vermek gibi yüz yüze etkinlikler için kullanılabiliyor. Verilerinizin nasıl ve ne zaman paylaşılacağı konusunda kontrol her zaman tamamen sizde kalıyor ve üçüncü taraf geliştiricilerin bu bilgilere sürekli erişimi bulunmuyor, her erişim denemesinde yeni bir talepte bulunmaları gerekiyor.
Geliştiricilerin, aktarım sırasında ve beklemedeyken verilerinizin şifrelenmesini sağlaması ve verilerinizi istemeniz veya silmeniz için bir yol sağlaması da gerekiyor. Ayrıca bu kartı istediğiniz zaman Sağlık uygulamasından veya Cüzdanınızdan silebiliyorsunuz.
Bu özellik şu anda dünya genelinde kullanıma sunuluyor ve gelecekteki bir güncelleme, AB Dijital Covid Sertifikası spesifikasyonu için destek de ekleyecek.
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