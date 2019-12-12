Neo ve John Wick'in hesaplaşma zamanı yakın!

Sinema dünyasında son derece ilginç bir gelişme yaşanıyor. Keanu Reeves'in kariyer zirvesine tırmandığı filmler efsanevi The Matrix serisi idi. Keanu Reeves bu yapımlardan sonra "çakılmış" ve defalarca kez en kötüleri simgeleyen "Altın Ahududu" ödüllerine aday gösterilmişti.
Keanu Reeves'in yeniden yükseldiği; hatta, "Altın Ahududu: Kefaret" ödülü kazandığı film ise John Wick oldu. İlk yapımı; John Wick 2 ve John Wick Chapter 3: Parabellum isimli filmler takip etti. Üç film, görece düşük bütçelerine rağmen toplamda 1 milyar dolar gişe sınırını geçmeyi başardı.
John Wick serisinin başarısı Reeves'i yeniden parlattı. Böylece Matrix 4, yapımcı stüdyodan onay alabildi. Lakin Reeves'in yükselişi ve yeniden doğuşunu simgeleyen projeler, aynı tarihte gösterime girecekler. John Wick 4 ve Matrix 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde sinemalarda olacak. Kısacası Neo ve John Wick'in savaşına ve Keanu Reeves ve Keanu Reeves'in mücadelesine tanık olacağız. Bu, sinema tarihinde çok ender rastladığımız bir olay...
Lakin yapımcı stüdyolar, bu tür bir vakaya olanak tanıyarak; iki filmin de ardı ardına izlenmesini ve iki eserin de, gişe hasılatında büyük başarılar elde etmesini umabilir. Dediğimiz gibi; benzer bir örneğe rastlamak güç...
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