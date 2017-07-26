Nesnelerin interneti hayatımızın her köşesinde!
Bu hafta Canlı Yayında nesnelerin internetinin hayatımıza getirdiği pratik faydaları ve yepyeni icatları mercek altına alıyoruz.
Nesnelerin interneti aslında çok uzun zamandır konuşuluyor. Son zamanlarda bu alanda üretilen ve hayatımızı kolaylaştıran yenilikçi ürünler birbiri ardına geliyor. Bu hafta Canlı Yayınımızda nesnelerin internetinin geldiği son noktayı, bu noktada üretilen icatları ve sağladıkları faydaları konuşacağız. Konuğumuz alanında uzman bir girişimci. Akıllı oda termostatı olarak bilinen Cosa'nın kurucu ortağı Emre Erkin. Evimizi akıllı eve çevirmek için adım atmaya nereden başlayacağız? Bu sorunun yanıtını merak edenlerle CHIP Online'da buluşuyoruz.
Canlı yayınımız 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 15.00'da CHIP Online üzerinden izlenebilir. Görüşmek üzere!
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