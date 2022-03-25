Nestle, Anonymous Tarafından Hack'lendiğini Reddetti; Ama....

Anonymous'un, Rusya'dan çekilmediği için cezalandırdığını ve hack'lediğini iddia ettiği Nestlé, bir bakıma "bizi kimse hack'lemedi, biz kendimizi hack'ledik" açıklamasını yaptı.