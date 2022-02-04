Netflix, 2022 Yılında En Az 70 Yeni Film Yayınlayacağını Resmen İlan Etti!

Geçen yıl olduğu gibi Netflix, 2022'de de haftada en az bir film yayınlayacak. Şu anda bu yıl için listede 70'den fazla film var ve şirket bunlardan bazılarına bir teaser ile göz atmamızı sağladı.
Üç dakikalık video, Rian Johnson'ın müthiş 2019 komedi-gizem filminin devamı olan Knives Out 2'ye ilk bakış da dahil olmak üzere gelecek filmlerden görüntüleri içeriyor. Enola Holmes 2, Jason Momoa'lı fantastik film Slumberland ve Guillermo del Toro'dan Pinocchio hemen dikkat çekiyor. Ayrıca videoda Avengers: Endgame yönetmenleri Joe ve Anthony Russo'nun büyük bütçeli gerilim filmi The Gray Man de göze çarpıyor.
Judd Apatow, Noah Baumbach, Niki Caro, Sally El Hosaini, Louis Leterrier, Richard Linklater ve Tyler Perry gibi film yapımcılarının projelerinin yanı sıra Dev Patel'in ilk yönetmenlik denemesini de 2022 yılı içerisinde Netflix'te görmeyi bekliyoruz. Netflix'in planladığı filmler arasında, Halle Berry (The Mothership) ve Adam Sandler'ın (Spaceman) oynadığı bilim kurgu filmleri ve Matilda'nın yeni bir versiyonu da yer alıyor.
Her zaman olduğu gibi, bu yılki listede aksiyon, komedi, drama, korku ve aile filmleri de dahil olmak üzere çok çeşitli seçenekler bulunuyor.
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