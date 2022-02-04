Netflix, 2022 Yılında En Az 70 Yeni Film Yayınlayacağını Resmen İlan Etti!

Netflix, 2022 Yılında En Az 70 Yeni Film Yayınlayacağını Dosta Düşmana İlan Etti. Hatta bu filmler için 3 dakikalık kısa bir ön izleme videosu bile hazırladı. İşte 2022'de Netflix'te göreceğimiz filmlere kısa bir bakış!

Netflix'ten 70 yeni film müjdesi!

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