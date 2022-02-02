Netflix, Akıllı TV Kullanıcılarının İstediği Özelliği Nihayet Getirdi!

Netflix'teki muazzam içerik miktarından dolayı bir diziye veya filme başlayıp yarım bırakmak nadir yaşanan bir durum değil. Netflix, TV uygulamasında ekranın üst kısmında görünen "İzlemeye Devam Et" listenizden istenmeyen şovu kaldırma seçeneğini uzun bir süredir sunmuyor. Ancak artık TV'nizde bu listeyi düzenleme şansına sahipsiniz.
Akış devi, Netflix uyumlu TV'lerdeki İzlemeye Devam Et sırasından dizileri ve filmleri kaldırmak için bir seçenek sundu. Daha önce yalnızca Web ve mobil cihazlarda bu seçenek bulunuyordu.
Artık listeden bir programı seçtiğinizde, programı listeden kaldırmak için "Bu Satırdan Kaldır" seçeneğini göreceksiniz. Eğer programı tekrar bulup izlemeye başlamazsanız, program anında listeden kaldırılacak.
Her zaman mevcut olan İzlemeye Devam Et listesi muhtemelen Netflix'in 222 milyon abonesinin kayda değer bir kısmı için rahatsız edici olsa da, değişiklik temel olarak bir kişi tarafından tetiklenmiş gibi görünüyor.
Netflix, özellik güncellemesiyle ilgili blog gönderisinde Twitter kullanıcısı @RACS040'tan (veya "Oscar") gelen, "A) Zaten izlediklerimiz veya B ) İzlemeye niyetimiz olmayan" içeriğin kaldırılabilmesi için "Kaldır" seçeneği isteyen bir Tweet'e bağlantı verdi: "O zaman algoritmalarınız daha iyi önerilerde bulunabilir."
Bu değişikliğin memnuniyetle karşılanacağı kesin olsa da, Netflix'in neden daha dolu bir özelleştirme sunmadığı sorusu varlığını koruyor. "Tekrar İzle" satırında veya "[Sizin] için En İyi Seçimler" satırında nelerin olacağına yönelik bu tür kontrol bulunmuyor. Bu kontrol seviyesi, Netflix'i gerçek özelleştirmeye bir adım daha yaklaştıracaktır.
En azından bu yeni seçenek, "Oscar"ın belirttiği gibi, algoritmayı sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler hakkında daha akıllı hale getirebilir...
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