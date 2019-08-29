Netflix, 5 Milyarıncı Diskini Ulaştırdı!

Netflix'i bir akış devi olarak tanıyor olabilirsiniz. Ama aynı Netflix'in, bir DVD ve Blu-Ray devi de olduğunu biliyor muydunuz?

Netflix, 5 Milyarıncı Diskini Ulaştırdı!

Ev eğlencesi sektörünün şu dönemdeki en önemli odak noktası, akış hizmetleri. Ancak DVD ve Blu-Ray kiralayan kullanıcıların sayısı, halen oldukça çok. Netflix'in 5 milyarıncı diskini bu hafta kiralaması, bunun bir ispatı olsa gerek.

Şirket, bu hafta yaptığı açıklamada her hafta bir milyon disk kiraladığını söyledi. Firma, tweet'inde "son 21 yıldır DVD Netflix'te bizimle birlikte olan inanılmaz üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

21 yaşındaki şirket, temellerini posta üzerinden DVD kiralama hizmetiyle atmıştı. Ancak şirket, geçtiğimiz on yıldır müşterilerini akış hizmetine yönlendiriyor. Netflix, geçen ay 150 milyon akış üyesini geçtiğini duyurmuştu. 2,4 milyon DVD kiralama üyesi ise yaklaşık 157 milyon dolar gelire denk geliyor.

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