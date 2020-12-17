Netflix'e Bir Yeni Özellik Daha: Artık Videoları Kapatma İmkanına Sahibiz

Netflix, ilk bakışta var olma mantığına aykırı da görünse, pek çok kullanıcısının işine yarayabilecek yeni bir özelliğe merhaba dedi.

Artık Videoları Kapatma İmkanına Sahibiz

Netflix'e abone olma sebebiniz, kuşkusuz içeriğindeki dizi ve filmleri izlemek. Bunları bir mobil cihazda izlemeyi seçtiyseniz, izleme sırasında uygulamayı arka plana atıp, başka bir uygulama ile çalışırken sadece sesini duymanız mümkün değildi. Değildi diyoruz; zira Netflix, Android uygulamasından başlayarak, kullanıcılara bu imkanı sunmaya başladı.

Henüz tüm kullanıcılara ulaşmasa da kısa süre sonra tüm Android cihazlara gelmesini beklediğimiz "video kapalı" özelliği sayesinde, video oynatmayı durdurup sadece sesinin açık olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bazılarımız, "bu özellik ne işimize yarayacak" diye düşünebiliriz. Ama özelliğin işe yarayacağı bazı durumlar söz konusu. Örneğin çalışırken arka planda ses duymak isteyenler bu özelliği kullanabilir. Netflix'te bol miktarda bulunan stand-up şovlarının meraklıları da, bu özellik sayesinde fazla veri tüketmekten kurtulma imkanı bulacaktır. Müzik temalı bazı yapımlar da video olmadan dinlenebilir. Tabii ki konu dizi veya film izlemek olduğunda, videoyu kapatmak pek bir işinize yaramayacak.

Bu özelliğin Netflix'e eklenmesi, akış devinin daha fazla konseri ve müzik tabanlı yapımı kullanıcılara sunacağı söylentisini doğuruyor. Netflix, şu anda bu konuda bir açıklama yapmış değil. Ama yakın gelecekte bu yönde adımlar görmek, herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Telefonların Su Geçirmez Olduğunu Gösteren IP Değeri Tam Olarak Nedir?
Samsung Galaxy S21'in Tasarımı Resmi Olarak Ortaya Çıktı
Netflix'e Bir Yeni Özellik Daha: Artık Videoları Kapatma İmkanına Sahibiz
Nintendo Switch'e Gelecek Oyunlar Tanıtıldı!
Zoom ve Microsoft Teams Gibi Hizmetlere Yeni Bir Alternatif Daha Geldi

 

 