Netflix'e Bir Yeni Özellik Daha: Artık Videoları Kapatma İmkanına Sahibiz

Netflix'e abone olma sebebiniz, kuşkusuz içeriğindeki dizi ve filmleri izlemek. Bunları bir mobil cihazda izlemeyi seçtiyseniz, izleme sırasında uygulamayı arka plana atıp, başka bir uygulama ile çalışırken sadece sesini duymanız mümkün değildi. Değildi diyoruz; zira Netflix, Android uygulamasından başlayarak, kullanıcılara bu imkanı sunmaya başladı.
Henüz tüm kullanıcılara ulaşmasa da kısa süre sonra tüm Android cihazlara gelmesini beklediğimiz "video kapalı" özelliği sayesinde, video oynatmayı durdurup sadece sesinin açık olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bazılarımız, "bu özellik ne işimize yarayacak" diye düşünebiliriz. Ama özelliğin işe yarayacağı bazı durumlar söz konusu. Örneğin çalışırken arka planda ses duymak isteyenler bu özelliği kullanabilir. Netflix'te bol miktarda bulunan stand-up şovlarının meraklıları da, bu özellik sayesinde fazla veri tüketmekten kurtulma imkanı bulacaktır. Müzik temalı bazı yapımlar da video olmadan dinlenebilir. Tabii ki konu dizi veya film izlemek olduğunda, videoyu kapatmak pek bir işinize yaramayacak.
Bu özelliğin Netflix'e eklenmesi, akış devinin daha fazla konseri ve müzik tabanlı yapımı kullanıcılara sunacağı söylentisini doğuruyor. Netflix, şu anda bu konuda bir açıklama yapmış değil. Ama yakın gelecekte bu yönde adımlar görmek, herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır.
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