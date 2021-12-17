Netflix Ocak 2022 takviminde neler var? İşte yeni sezonlar ve filmler

Netflix Ocak 2022 takvimi belli oldu. Açıklamaya göre Kulüp 2. Kısım, 6 Ocak'ta Netflix'te olacak. Üzücü bir kayıp yaşayan küçük bir kızın amcasıyla kurduğu sıcacık ilişkiyi konu alan Babamın Kemanı ise 21 Ocak'ta Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
After Life, Ozark ve komedi dizilerinden The Office da yeni yılda Netflix ekranlarında olacak.
2022 NETFLIX DİZİLERİ
Kulüp: 2. Kısım
Dram
Geçmişiyle yüzleşen Matilda, geleceğine dair bir karar vermek zorundadır. Raşel ve İsmet'in geleceği belirsiz bir noktaya doğru giderken; İstanbul'da sokaklar karışmaya başlar.
Kulüp 2. kısım ne zaman: 06/01/2022
After Life: 3. Sezon
Komedi
Tony artık hayatla ilgili eskisi kadar hırçın ve huysuz olmasa da kaybettiği eşinin geride bıraktığı boşluğu doldurmak için çabalamaya devam etmektedir.
After Life 3. sezon ne zaman: 14/01/2022
Ozark: 4. Sezon 1. Kısım
Dram
Byrde ailesi kartelden kurtulmaya çok yakındır. Ancak nihai felaketlerini hazırlayan şey belki de yıpranan aile bağları olacaktır.
Ozark 4. sezon ne zaman: 21/01/2022
Snowpiercer: 3. Sezon
Dram
Altı ay sonra Layton dünya üzerinde yaşanabilir koşullar bulmak için arayışını sürdürür. Gözünü öfke ve intikam hırsı bürümüş olan Wilford ise yine yakın takiptedir.
25/01/2022 - Her Hafta Yeni Bölüm
2022 NETFLIX FİLMLERİ
Babamın Kemanı
Dram
Üzücü bir kayıp yaşayan küçük bir kız, kendisine mesafeli duran amcasıyla bağ kurmaya çalışır. Üstelik müziğe olan tutkuları gibi ortak bir noktaları da vardır.
Babamın Kemanı ne zaman yayınlanacak: 21/01/2022
Münih: Savaş Yaklaşıyor
Dram
Robert Harris'in kitabından uyarlanan Münih: Savaş Yaklaşıyor, Münih'te yolları kesişen İngiliz devlet memuru ve Alman diplomatın, Avrupa'da savaşı önlemek için kurduğu planı konu alıyor.
Münih Savaş Yaklaşıyor ne zaman yayınlanacak: 21/01/2022
MOTHER/ANDROID
Gerilim
Şiddetli bir android ayaklanmasıyla sarsılan kıyamet sonrası bir dünyada, genç bir hamile kadın ve erkek arkadaşı çaresizce güvenli bir yer arar.
Mother/Android ne zaman: 07/01/2022
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