Netflix, Cosmos Döneminin Başladığını Duyurdu. Netflix Cosmos Nedir?

Netflix, izleyici sayısındaki büyük artışla başa çıkmak için büyük bir teknoloji yükseltmesi gerçekleştiriyor. Bu yükseltmeye verdiği isim ise oldukça ilginç...

Netflix'in Cosmos Güncellemesi Hazır

Popüler akış hizmeti Netflix, özellikle Koronavirüs salgını ile birlikte abnone sayısında büyük artış gördü; görmeye de devam ediyor. Şirket şimdi de, dünya çapında daha fazla erişimi ve milyonlarca ek kullanıcıyı desteklemesine izin verecek yeni teknoloji platformuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Netflix kıdemli yazılım mühendisi Frank San Miguel, Cosmos olarak adlandırılan yeni sistemin, farklı stüdyolardan gelen medyanın tüm platformlarda ve cihazlarda yayınlanabilmesini sağlamak için homojenleştirdiğini açıkladı.

Cosmos, geçtiğimiz yedi yıldır platforma hizmet veren Reloaded adlı önceki mimarinin yerini alıyor. Geliştirici, Reloaded'ın ölçeklendiğini ve platformdaki görüntülemenin arttığını kabul ederken, monolitik mimarisinin yeni özellikler sunmanın önünde bir engel teşkil ettiğini, bu yüzden değiştirilmesinin gerektiğini belirtti.  

Miguel, "küçük bir ekipken bize iyi hizmet eden merkezi veri modeli şimdi bir engel haline geldi ve Cosmos'un mikro hizmetleri, sunucusuz işlevleri ve bir dizi asenkron iş akışını destekleyecek" diyor.

Netflix, Cosmos üzerinde 2018'de çalışmaya başlamıştı. Miguel, "çalışmaların çoğunu Reloaded'dan Cosmos'a taşıdığımız için, daha fazla geliştirici ve çok daha fazla yük ile 2021 yılı Cosmos için büyük bir yıl olacak" diyor.

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