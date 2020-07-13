Netflix Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz...

Netflix hesabınızda kullandığınız dili değiştirmek mi istiyorsunuz? Ya da izlediğiniz film ve dizilerde seslendirme dilini veya alt yazı dilini değiştireceksiniz. İşte Netflix'te dil değiştirmenin yolları.