Netflix Dil Değiştirme Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz...

Netflix hesabınızda kullandığınız dili değiştirmek mi istiyorsunuz? Ya da izlediğiniz film ve dizilerde seslendirme dilini veya alt yazı dilini değiştireceksiniz. İşte Netflix'te dil değiştirmenin yolları.

Netflix Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Netflix'te profil dilinizi ya da seslendirme – alt yazı dilini nasıl değiştireceğinizi biliyor musunuz? İnternet aramalarına bakıldığında, pek çok Netflix kullanıcısının bunları bilmediğini görmek mümkün. Öyleyse gelin, Netflix'te dil değiştirme seçeneklerine birlikte göz atalım...

Netflix Profilinizin Dilini Değiştirin

Profilinizde Netflix için kullandığınız dili değiştirmek için, öncelikle profil ayarlarınıza girmeniz gerekiyor. Bunun için, bilgisayarda veya telefonunuzdan, herhangi bir mobil tarayıcı ile Netflix'te oturum açın. Profilinize giriş yaptığınızda, sağ üst köşede profil resminizi göreceksiniz. Bu resmin üzerine gelin ve açılan menüden Profil Yönetimi seçeneğini seçin.

Açılacak olan yeni sayfada, mevcut tüm profilleri göreceksiniz. Dilini değiştirmek istediğiniz profilin resminin üzerine tıklayın. Yeni açılan penceredeki seçeneklerin en üstünde, Dil seçeneğinin bulunduğunu göreceksiniz. Bu seçeneği, açılır menü yardımıyla dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Son olarak Kaydet düğmesine tıklayın. Hepsi bu kadar...

Netflix Alt yazı ve Seslendirme Dilini Değiştirin

Netflix'i eğer bir Smart TV'de izliyorsanız, izleyeceğiniz yapımı seçin. Karşınıza çıkacak olan menüden Seslendirme ve Alt yazı seçeneğini seçin. Ekranda göreceğiniz seçenekler yardımıyla hem seslendirme dilini, hem de alt yazı dilini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Eğer film veya dizi devam ederken bu seçenekleri değiştirmek isterseniz, öncelikle oynatmayı duraklatın. Sol üst köşede, Seslendirme ve Alt Yazı seçeneğini göreceksiniz. Bu seçenek yardımıyla, dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

PC'de veya mobil uygulamada Netflix izliyorsanız, o zaman öncelikle oynatmayı başlatmanız gerekecek. Film veya dizi oynatılırken, sağ altta bir diyalog kutusu simgesi göreceksiniz. Bu simgeye tıklayarak açacağınız menüde, hem seslendirme, hem de alt yazı dilini değiştirebilirsiniz.

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